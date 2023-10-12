Омские ЧОПы поплатятся на 26 миллионов за махинации на торгах

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
В омском УФАС рассказали о ситуации с частными охранными предприятиями региона. Антимонопольщики признали картелем соглашения, заключенные между несколькими ЧОПами при участии в аукционах ОАО «РЖД». Компания организовала торги на оказание услуг по охране своих объектов.
Представители ЧОПов договорились между собой действовать таким образом, чтобы устранить конкуренцию. Они добивались, чтобы победило ООО «РД „Единство“». В сговор вступили ООО ЧОП «Дозор», ООО ГК «Темучин», ООО ОП «Регион 24», СК «Единство», ООО ЧОП «Титан», ООО «Голубые олени» и другие предприятия.
«Снижение цены контракта происходило стремительно для того, чтобы добросовестные участники аукционов не успели сделать ценовые предложения и отказались от участия в торгах», — сообщили в пресс-службе УФАС.
Сумма заключенных с победившей компанией договоров составила больше 59 млн рублей. Антимонопольщики по данному факту возбудили административные дела. Нарушителям назначили штрафов на общую сумму 26,6 млн рублей.