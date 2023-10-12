Омские ЧОПы поплатятся на 26 миллионов за махинации на торгах

В омском УФАС рассказали о ситуации с частными охранными предприятиями региона. Антимонопольщики признали картелем соглашения, заключенные между несколькими ЧОПами при участии в аукционах ОАО «РЖД». Компания организовала торги на оказание услуг по охране своих объектов.