Можно не платить. В омском УФАС уличили операторов сотовой связи в нарушении закона

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В омском УФАС рассказали о проверке операторов сотовой связи. Сотрудники ведомства выяснили, что абонентам навязывали невыгодные условия. Речь идет про МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.
Например, абонентам пришлось платить за раздачу интернет-трафика с устройств. Представители УФАС получили множество жалоб от граждан. В прошлом месяце антимонопольная служба запросила у операторов объяснений.
«Достаточного экономического, технологического или другого обоснования компании не предоставили», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Компаниям-нарушителям закона о защите конкуренции выдали предупреждения, чтобы они прекратили подобные действия. В течение месяца операторы должны отменить плату за раздачу интернета с телефонов. Если этого сделано не будет, то ведомство может возбудить антимонопольные дела.