Можно не платить. В омском УФАС уличили операторов сотовой связи в нарушении закона

Компаниям-нарушителям закона о защите конкуренции выдали предупреждения, чтобы они прекратили подобные действия. В течение месяца операторы должны отменить плату за раздачу интернета с телефонов. Если этого сделано не будет, то ведомство может возбудить антимонопольные дела.