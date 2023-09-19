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иллюстрация

Можно не платить. В омском УФАС уличили операторов сотовой связи в нарушении закона

19 сентября 2023, 03:16
Фото: Город55
иллюстрация

Омские антимонопольщики уличили операторов сотовой связи в нарушении закона

Плата за раздачу интернета оказалась необоснованной.

В омском УФАС рассказали о проверке операторов сотовой связи. Сотрудники ведомства выяснили, что абонентам навязывали невыгодные условия. Речь идет про МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

Например, абонентам пришлось платить за раздачу интернет-трафика с устройств. Представители УФАС получили множество жалоб от граждан. В прошлом месяце антимонопольная служба запросила у операторов объяснений.

«Достаточного экономического, технологического или другого обоснования компании не предоставили», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Компаниям-нарушителям закона о защите конкуренции выдали предупреждения, чтобы они прекратили подобные действия. В течение месяца операторы должны отменить плату за раздачу интернета с телефонов. Если этого сделано не будет, то ведомство может возбудить антимонопольные дела.

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#Омск#Омская область#УФАС#Новости#Сотовые операторы#Мобильная связь#Алина Ясинская
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