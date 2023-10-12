Омичке, убившей мужа на глазах детей, дали 9 лет колонии

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В Омском областном суде вынесли приговор 44-летней женщине, обвиняемой в убийстве своего супруга и причинении тяжкого вреда здоровью своему сыну, сообщили сегодня, 12 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры. Подсудимую приговорили к 9 годам колонии общего режима.
Напомним, трагедия произошла в декабре прошлого года в селе Андреевка Омского района. Женщина несколько раз ударила ножом 59-летнего мужа в разгар застолья. Мужчина скончался. Их малолетние дети стали свидетелями расправы. Шестилетний сын получил психическую травму и расстройство после увиденного, заключили специалисты на судебной психолого-психиатрической экспертизе.
Свою вину женщина признала только частично. Она настаивала на том, что дети не видели происходящего.
Изначально гособвинитель требовал для подсудимой 15 лет заключения. Также женщина просила суд предоставить ей отсрочку наказания в связи с наличием маленьких детей, однако, как уточнили Городу55 в Облсуде, в этом ей было отказано.
Помимо срока в колонии подсудимая должна будет выплатить 300 тысяч рублей компенсации своему сыну за моральный ущерб.