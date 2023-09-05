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В Омске начался суд над женщиной, обвиняемой в убийстве мужа на глазах у детей

Убила мужа на глазах у детей. В Омске начался суд над 44-летней местной жительницей

5 сентября 2023, 10:17
Фото: Пресс-служба облсуда

В Омске начался суд над женщиной, обвиняемой в убийстве мужа на глазах у детей

Трагедия произошла в конце декабря прошлого года после совместного застолья.

В Омском областном суде начали рассматривать дело об убийстве с особой жестокостью и умышленному причинению вреда здоровью ребенка. На скамье подсудимых 44-летняя жительница села Андреевка Омского района.

По материалам следствия, обвиняемая после совместного застолья со своим 59-летним мужем, несколько раз ударила его ножом. Супруг скончался. Трагедия произошла 25 декабря 2022 года. В момент убийства в доме находились маленькие дети, которые стали свидетелями кровавого происшествия. 6-летний сын обвиняемой по заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы получил психологическую травму, на фоне которой развилось расстройство.

Кроме того, по версии следствия, подсудимая также ударила ножом общего знакомого, пытавшегося пресечь преступление.

Свою вину женщина не признала и заявила, что у нее не было умысла убивать супруга.

Подсудимой также предъявлен иск о взыскании компенсации в размере 500 тысяч рублей в отношении собственных детей.

Следующее заседание суда пройдет 7 сентября.

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#Происшествия#Преступление#Омск#Омская область#Суд#Убийство#Уголовное дело#Евгений Игишев
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