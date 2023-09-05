Убила мужа на глазах у детей. В Омске начался суд над 44-летней местной жительницей

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Омском областном суде начали рассматривать дело об убийстве с особой жестокостью и умышленному причинению вреда здоровью ребенка. На скамье подсудимых 44-летняя жительница села Андреевка Омского района.
По материалам следствия, обвиняемая после совместного застолья со своим 59-летним мужем, несколько раз ударила его ножом. Супруг скончался. Трагедия произошла 25 декабря 2022 года. В момент убийства в доме находились маленькие дети, которые стали свидетелями кровавого происшествия. 6-летний сын обвиняемой по заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы получил психологическую травму, на фоне которой развилось расстройство.
Кроме того, по версии следствия, подсудимая также ударила ножом общего знакомого, пытавшегося пресечь преступление.
Свою вину женщина не признала и заявила, что у нее не было умысла убивать супруга.
Подсудимой также предъявлен иск о взыскании компенсации в размере 500 тысяч рублей в отношении собственных детей.
Следующее заседание суда пройдет 7 сентября.