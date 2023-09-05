Убила мужа на глазах у детей. В Омске начался суд над 44-летней местной жительницей

По материалам следствия, обвиняемая после совместного застолья со своим 59-летним мужем, несколько раз ударила его ножом. Супруг скончался. Трагедия произошла 25 декабря 2022 года. В момент убийства в доме находились маленькие дети, которые стали свидетелями кровавого происшествия. 6-летний сын обвиняемой по заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы получил психологическую травму, на фоне которой развилось расстройство.