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Ограничение свободы

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Март
Никакой тюрьмы. Управляющий фирмы из Омска выплатит семье погибшего подростка 1 млн
26 марта, 05:30
Хотел сбежать в Германию. Омич предстанет перед судом за государственную измену
Мужчина надеялся обменять информацию на помощь в переезде на ПМЖ в Германию.
25 марта, 06:14
Февраль
Дошумелись. Многодетный отец из Омска сядет на 2 года за стрельбу в подростков
Обвиняемый намерен обжаловать приговор.
19 февраля, 07:50
Октябрь 2023
Омичке, убившей мужа на глазах детей, дали 9 лет колонии
Также женщина должна будет выплатить 300 тысяч компенсации своему сыну. У мальчика от увиденного развилось психическое расстройство.
12 октября 2023, 05:54
Сентябрь 2023
Срочно. В Омске вынесли приговор по резонансному делу «Зерна Сибири»
5 сентября 2023, 04:53

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