Житель Омской области заплатил больше миллиона за незаконную вырубку леса

По факту нарушения было возбуждено уголовное дело, которые рассмотрел Тарский районный суд. Он признал предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ, и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Также с мужчины взыскана сумма в размере 1 миллион 182 тысячи рублей в счет возмещения причиненного ущерба, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.