Житель Омской области заплатил больше миллиона за незаконную вырубку леса

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Установлено, что нарушитель занимался коммерческой деятельностью в области лесозаготовок, однако не имел разрешительных документов на заготовку и вывозку деревьев. Он дал указание нанятым работникам заняться вырубкой в одном из урочищ Знаменского лесничества. Они спилили 103 дерева, среди которых ели, кедры и сосны, чем причинили лесному фонду РФ материальный ущерб в особо крупном в размере.
По факту нарушения было возбуждено уголовное дело, которые рассмотрел Тарский районный суд. Он признал предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ, и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Также с мужчины взыскана сумма в размере 1 миллион 182 тысячи рублей в счет возмещения причиненного ущерба, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.
При возбуждении дела, должностное лицо разъяснило мужчине, что если он не выплатит компенсацию, задолженность будет наложена на его имущество. Однако предприниматель в полном объеме возместил причиненный ущерб не дожидаясь принудительных мер взыскания. Так, исполнительное производство окончено.