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Житель Омской области заплатил больше миллиона за незаконную вырубку леса

10 октября 2023, 12:01
Фото: 1MI
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Свыше миллиона рублей материального ущерба в 54-летнего мужчины взыскали сотрудники ГУФССП России по Омской области.

Установлено, что нарушитель занимался коммерческой деятельностью в области лесозаготовок, однако не имел разрешительных документов на заготовку и вывозку деревьев. Он дал указание нанятым работникам заняться вырубкой в одном из урочищ Знаменского лесничества. Они спилили 103 дерева, среди которых ели, кедры и сосны, чем причинили лесному фонду РФ материальный ущерб в особо крупном в размере.

По факту нарушения было возбуждено уголовное дело, которые рассмотрел Тарский районный суд. Он признал предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК РФ, и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Также с мужчины взыскана сумма в размере 1 миллион 182 тысячи рублей в счет возмещения причиненного ущерба, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

При возбуждении дела, должностное лицо разъяснило мужчине, что если он не выплатит компенсацию, задолженность будет наложена на его имущество. Однако предприниматель в полном объеме возместил причиненный ущерб не дожидаясь принудительных мер взыскания. Так, исполнительное производство окончено.

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