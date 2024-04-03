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Лесоруб

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2023
Дело в суде. В Омской области юрисконсульта ОМВД обвиняют в незаконной вырубке леса
4 ноября 2023, 05:16
Житель Омской области заплатил больше миллиона за незаконную вырубку леса
Свыше миллиона рублей материального ущерба в 54-летнего мужчины взыскали сотрудники ГУФССП России по Омской области.
10 октября 2023, 12:01
Грозит до 7 лет колонии. Омича обвиняют в незаконной вырубке леса на 2,5 млн рублей
Ранее предприниматель уже фигурировал в 5 уголовных делах за аналогичное правонарушение.
27 июля 2023, 10:35
В Омской области под суд пойдет директор лесхоза за незаконную рубку леса
Сумма ущерба составила больше 1,8 млн рублей.
17 мая 2023, 11:15
В Омской области предприниматель отправится в колонию за незаконную вырубку леса
Сумма ущерба составила больше 1 млн рублей.
17 мая 2023, 08:47
Нарубил дров на 3,5 млн. В Омске будут судить местного жителя за рубку леса
Подсудимому грозит до 7 лет лишения свободы.
14 февраля 2023, 03:11
2022
В Омской области береза проломила череп лесорубу
По информации силовиков, инцидент произошел в Называевском районе.
5 сентября 2022, 11:30
Втянул несовершеннолетнего. Омский «черный лесоруб» заставил подростка воровать
На омича завели несколько уголовных дел.
1 июля 2022, 07:34

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