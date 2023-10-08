Под самый корешок. Пятерых омичей осудят за незаконную вырубку леса

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В течение месяца полицейские отправили в суды несколько уголовных дел о незаконных вырубках леса.
На скамье подсудимых — пятеро сельчан из Называевского и Таврического районов. Трое ранее судимы за хищения. Теперь же будут и за добычу древесины без разрешительных документов.
Оперативники изъяли у обвиняемых бензопилы, транспорт, часть добытого дерева. Проведены трасологические экспертизы.
За незаконную вырубку и причинение ущерба лесному фонду Омской области фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы рассказывали о незаконной вырубке деревьев на проспекте Маркса: