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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 11:13

иллюстрация

Под самый корешок. Пятерых омичей осудят за незаконную вырубку леса

8 октября 2023, 11:11
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области осудят пятерых сельчан за незаконную вырубку леса

Трое фигурантов ранее были судимы за хищения.

В течение месяца полицейские отправили в суды несколько уголовных дел о незаконных вырубках леса.

На скамье подсудимых — пятеро сельчан из Называевского и Таврического районов. Трое ранее судимы за хищения. Теперь же будут и за добычу древесины без разрешительных документов.

Оперативники изъяли у обвиняемых бензопилы, транспорт, часть добытого дерева. Проведены трасологические экспертизы.

За незаконную вырубку и причинение ущерба лесному фонду Омской области фигурантам грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы рассказывали о незаконной вырубке деревьев на проспекте Маркса:

Омские полицейские организовали проверку из-за неожиданной вырубки деревьев на Маркса
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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Вырубка деревьев#Уголовное дело#Лес#Новости#Таврический район#Называевский район
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