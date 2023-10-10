В Омске спустя три года смогли за 3,5 млн продать правительственный дом на колесах

В сентябре минимущество снова объявило о проведении торгов, а накануне подвело их итоги. На этот раз поступило две заявки — от ООО «НТС» и Семина Дмитрия Евгеньевича. К участию в аукционе комиссия не допустила компанию «НТС», так как она не внесла задаток в установленный срок. Победителем стал Дмитрий Семин. Автомобиль достался ему за 3,477 млн рублей (это начальная цена).