В Омске спустя три года смогли за 3,5 млн продать правительственный дом на колесах

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
Омскому министерству имущественных отношений удалось наконец-то найти покупателя для дома на колесах — автомобиля Mercedes 616 CDI Camper Carthago, который находится в собственности Омской области.
На продажу транспортное средство выставили в 2020 году, с этого момента министерство восемь раз объявляло торги, но каждый раз они признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
«Аукционы, назначенные на 23 марта 2020 года, 29 мая 2020 года, 20 июля 2020 года, 1 марта 2022 года, 25 апреля 2022 года, 5 июля 2022 года, 2 марта 2023 года и 26 мая 2023 года, признаны несостоявшимися», — говорится в сведениях о предыдущих извещениях.
В сентябре минимущество снова объявило о проведении торгов, а накануне подвело их итоги. На этот раз поступило две заявки — от ООО «НТС» и Семина Дмитрия Евгеньевича. К участию в аукционе комиссия не допустила компанию «НТС», так как она не внесла задаток в установленный срок. Победителем стал Дмитрий Семин. Автомобиль достался ему за 3,477 млн рублей (это начальная цена).
Отметим, что транспортное средство 2002 года выпуска имеет пробег 13,5 тысяч километров. Ранее домом на колесах пользовались Дорожное ремонтно-строительное управление №4, Центр учета и содержания собственности Омской области и омский драматический театр.
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