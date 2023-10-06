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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

иллюстрация

Тихие соседи. В Омской области морг будет сдавать свои помещения в аренду

6 октября 2023, 09:28
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области морг собирается сдавать свои помещения в аренду

На базе медучреждения предлагается организовать зал прощания.

В Омской области выставили объявление с предоставлением аренды помещения. Оно находится в здании Таврической центральной районной больницы. Руководство бюджетного учреждения предлагает желающим разместиться здесь, организовав зал прощания.

Площадь нежилого помещения составляет 34,7 кв м. Оно находится в рабочем поселке Таврическое на улице Ленина, 129. Соседствовать нужно будет с патологоанатомическим отделением, которое также расположено на первом этаже.

Поиск арендатора проводится через проведение торгов. Заинтересовавшиеся предложением могут отправлять свои заявки на участие в аукционе до 16 октября.

Имя победителя назовут на следующий день, 17 октября. Договор заключается на 11 месяцев, уточняется в описании лота. Ежемесячно арендатор будет платить 37,2 тыс рублей за пользование данным помещением.

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#Город#Омск#Омская область#Аренда#Торги#Новости#Районная больница#Алина Ясинская
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