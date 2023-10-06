Тихие соседи. В Омской области морг будет сдавать свои помещения в аренду

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В Омской области выставили объявление с предоставлением аренды помещения. Оно находится в здании Таврической центральной районной больницы. Руководство бюджетного учреждения предлагает желающим разместиться здесь, организовав зал прощания.
Площадь нежилого помещения составляет 34,7 кв м. Оно находится в рабочем поселке Таврическое на улице Ленина, 129. Соседствовать нужно будет с патологоанатомическим отделением, которое также расположено на первом этаже.
Поиск арендатора проводится через проведение торгов. Заинтересовавшиеся предложением могут отправлять свои заявки на участие в аукционе до 16 октября.
Имя победителя назовут на следующий день, 17 октября. Договор заключается на 11 месяцев, уточняется в описании лота. Ежемесячно арендатор будет платить 37,2 тыс рублей за пользование данным помещением.