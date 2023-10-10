В Омске одобрили проект реконструкции одного из производственных корпусов ПО «Полет»

Калининградская фирма была единственным участником торгов. При этом в июле 2019 года ее уличили в картельном сговоре на торгах по строительству онкологического центра в поселке Родники и школы в Калининграде. Дело по признакам антиконкурентного соглашения ФАС возбудила против трех ООО — «ЯнтарьСервисБалтик», «АрТель» и «Строительные перспективы».