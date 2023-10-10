В Омске одобрили проект реконструкции одного из производственных корпусов ПО «Полет»

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Государственному космическому научно-производственному центру им. М. В. Хруничева, филиалом которого является омское ПО «Полет», выдали положительное заключение на проект реконструкции корпуса по улице Индустриальная, 11. Речь идет о техническом перевооружении корпуса 95 для изготовления деталей и сборочных единиц в целях серийного производства ракет-носителей «Ангара».
В качестве экспертной организации выступило федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы». Проект реконструкции для центра имени Хруничева подготовила компания «ЯнтарьСервисБалтик», зарегистрированная в Калининграде.
Отметим, что контракт на разработку рабочей документации и выполнение работ по реконструкции производственного корпуса ООО «ЯнтарьСервисБалтик» получило августе 2021 года. Цена контракта составляет 2,539 млрд рублей.
Калининградская фирма была единственным участником торгов. При этом в июле 2019 года ее уличили в картельном сговоре на торгах по строительству онкологического центра в поселке Родники и школы в Калининграде. Дело по признакам антиконкурентного соглашения ФАС возбудила против трех ООО — «ЯнтарьСервисБалтик», «АрТель» и «Строительные перспективы».
Добавим, что принадлежит «ЯнтарьСервисБалтик» Алексею Рослякову. Контракт от центра имени Хруничева является самым крупным для калининградской фирмы.