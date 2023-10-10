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В Омске одобрили проект реконструкции одного из производственных корпусов ПО «Полет»

В Омске одобрили проект реконструкции одного из производственных корпусов ПО «Полет»

10 октября 2023, 11:05
Фото: www.roscosmos.ru
Разработкой документации и самой реконструкцией занимается компания «ЯнтарьСервисБалтик» из Калининграда.

Государственному космическому научно-производственному центру им. М. В. Хруничева, филиалом которого является омское ПО «Полет», выдали положительное заключение на проект реконструкции корпуса по улице Индустриальная, 11. Речь идет о техническом перевооружении корпуса 95 для изготовления деталей и сборочных единиц в целях серийного производства ракет-носителей «Ангара».

В качестве экспертной организации выступило федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы». Проект реконструкции для центра имени Хруничева подготовила компания «ЯнтарьСервисБалтик», зарегистрированная в Калининграде.

Отметим, что контракт на разработку рабочей документации и выполнение работ по реконструкции производственного корпуса ООО «ЯнтарьСервисБалтик» получило августе 2021 года. Цена контракта составляет 2,539 млрд рублей.

Калининградская фирма была единственным участником торгов. При этом в июле 2019 года ее уличили в картельном сговоре на торгах по строительству онкологического центра в поселке Родники и школы в Калининграде. Дело по признакам антиконкурентного соглашения ФАС возбудила против трех ООО — «ЯнтарьСервисБалтик», «АрТель» и «Строительные перспективы».

Добавим, что принадлежит «ЯнтарьСервисБалтик» Алексею Рослякову. Контракт от центра имени Хруничева является самым крупным для калининградской фирмы.

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#Омск#Омская область#Реконструкция#Производство#Новости#ПО "Полет"#Экспертиза#Ангара#Юлия Истомина
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