Омский микроминиатюрист Коненко создаст самую маленькую ракету «Ангару-А5»

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Стало известно, что известный омский художник Анатолий Коненко будет готовый очередной шедевр. В начале ноябре он создаст самый маленький в России макет ракеты «Ангара-А5».
Процесс создания смогут увидеть посетители международной выставки-форума «Россия». Она откроется 4 ноября на ВДНХ. Здесь представят достижения всех 89 регионов страны. Пока что омский мастер готовит детали для своего будущего творения.
Коненко планирует сделать объект такого размера, чтобы ракета смогла поместиться в игольное ушко. Для этого ему нужно не ошибиться с размерами деталей. Миниатюрная ракета будет размером примерно восемь миллиметров.
Омский «левша» будет создавать работу из слонового бивня. Этот материал отлично поддается обточке. К слову, «Ангару-А5», создаваемую в Омске, посетители выставки смогут увидеть и полноразмерном варианте. Макет ракеты также представят на площадке достижений Омской области.
Напомним, что Коненко уже попадал в Книгу рекордов России. Микроминиатюрист создавал маленький бумажный кораблик в технике оригами, очень маленькие пельмени и другие работы.