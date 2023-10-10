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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:31

иллюстрация

Омский микроминиатюрист Коненко создаст самую маленькую ракету «Ангару-А5»

10 октября 2023, 08:29
Фото: Город55
иллюстрация
Художник будет выполнять работы на глазах у публики.

Стало известно, что известный омский художник Анатолий Коненко будет готовый очередной шедевр. В начале ноябре он создаст самый маленький в России макет ракеты «Ангара-А5».

Процесс создания смогут увидеть посетители международной выставки-форума «Россия». Она откроется 4 ноября на ВДНХ. Здесь представят достижения всех 89 регионов страны. Пока что омский мастер готовит детали для своего будущего творения.

Коненко планирует сделать объект такого размера, чтобы ракета смогла поместиться в игольное ушко. Для этого ему нужно не ошибиться с размерами деталей. Миниатюрная ракета будет размером примерно восемь миллиметров.

Омский «левша» будет создавать работу из слонового бивня. Этот материал отлично поддается обточке. К слову, «Ангару-А5», создаваемую в Омске, посетители выставки смогут увидеть и полноразмерном варианте. Макет ракеты также представят на площадке достижений Омской области.

Напомним, что Коненко уже попадал в Книгу рекордов России. Микроминиатюрист создавал маленький бумажный кораблик в технике оригами, очень маленькие пельмени и другие работы.

Омский художник Коненко собрал самый маленький бумажный кораблик
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#Общество#Художник#Омск#Омская область#Выставка#Новости#Анатолий Коненко#Алина Ясинская
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