Опасность миновала. В Омской области отменили карантин по бешенству

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Саргатском районе Омской области с 10 октября отменили карантин по бешенству. Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков. Ограничения действовали в течение двух месяцев.
В первой половине августа очаг заражения нашли в селе Щербаки на улице Новой. На время карантина в районе были запрещены сельскохозяйственный ярмарки и ввоз-вывоз животных.
Бешенство — острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом. Источниками инфекции служат собаки, лисицы, кошки, волки и другие животные.
В конце августа карантин по бешенству ввели в Седельниковском районе. Очаг смертельной инфекции нашли в селе Новоуйка.