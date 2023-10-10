Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Иллюстрация

Опасность миновала. В Омской области отменили карантин по бешенству

10 октября 2023, 07:26
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Саргатском районе Омской области отменили карантин по бешенству

Очаг заражения нашли в селе Щербаки в августе. На территории района на время карантина были запрещены сельскохозяйственные ярмарки и ввоз-вывоз животных.

В Саргатском районе Омской области с 10 октября отменили карантин по бешенству. Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков. Ограничения действовали в течение двух месяцев.

В первой половине августа очаг заражения нашли в селе Щербаки на улице Новой. На время карантина в районе были запрещены сельскохозяйственный ярмарки и ввоз-вывоз животных.

Бешенство — острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом. Источниками инфекции служат собаки, лисицы, кошки, волки и другие животные.

В конце августа карантин по бешенству ввели в Седельниковском районе. Очаг смертельной инфекции нашли в селе Новоуйка.

Смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за бешенства
Узнать подробнее
#Здоровье#Омская область#Собаки#Карантин#Инфекция#Бешенство#Седельниковский район#Дмитрий Ушаков#Евгений Игишев
Подпишитесь
Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
Сегодня, 04:57
В ЗАГСе рассказали, что смертность в Омской области в 1,5 раза превышает рождаемость
Сегодня, 03:10
В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 03:59
В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов
Вчера, 08:59
Разорвано лицо. В Омске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка
Сегодня, 05:47
На 10 свадеб — 7 разводов. Омский ЗАГС опубликовал статистику заключения браков
Сегодня, 02:50