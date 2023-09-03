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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 08:30

иллюстрация

Галлюцинации и рвота. В районе Омской области ввели карантин по смертельной инфекции

3 сентября 2023, 08:28
Фото: 1MI
иллюстрация

В Седельниковском районе Омской области ввели карантин по бешенству

Срок действия ограничений — до 28 октября.

30 августа в Седельниковском районе Омской области ввели карантин. Опубликован соответствующий указ губернатора.

В селе Новоуйка в одном из домов по улице Куйбышева обнаружен очаг бешенства. Ограничения на опасной территории и в радиусе одного километра введены до 28 октября этого года.

Запрещается: лечить больных животных, посещать зону посторонними лицами, ввозить и вывозить, перемещать, отлавливать особей, снимать шкуры с трупов, проводить зоо-ярмарки и выставки.

Контролировать исполнение указа будет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

Напомним, 29 августа мы рассказывали о заражении бешенством коровы в Саргатском районе. Этот случай считали 27-м за этот год. Соответственно, очередной очаг можно назвать 28-м. Для сравнения: за весь прошлый год было обнаружено всего пять очагов смертельной инфекции.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Животные#Карантин#Бешенство#Новости#Седельниковский район
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