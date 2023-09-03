Галлюцинации и рвота. В районе Омской области ввели карантин по смертельной инфекции

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
30 августа в Седельниковском районе Омской области ввели карантин. Опубликован соответствующий указ губернатора.
В селе Новоуйка в одном из домов по улице Куйбышева обнаружен очаг бешенства. Ограничения на опасной территории и в радиусе одного километра введены до 28 октября этого года.
Запрещается: лечить больных животных, посещать зону посторонними лицами, ввозить и вывозить, перемещать, отлавливать особей, снимать шкуры с трупов, проводить зоо-ярмарки и выставки.
Контролировать исполнение указа будет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.
Напомним, 29 августа мы рассказывали о заражении бешенством коровы в Саргатском районе. Этот случай считали 27-м за этот год. Соответственно, очередной очаг можно назвать 28-м. Для сравнения: за весь прошлый год было обнаружено всего пять очагов смертельной инфекции.