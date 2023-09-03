Галлюцинации и рвота. В районе Омской области ввели карантин по смертельной инфекции

Напомним, 29 августа мы рассказывали о заражении бешенством коровы в Саргатском районе. Этот случай считали 27-м за этот год. Соответственно, очередной очаг можно назвать 28-м. Для сравнения: за весь прошлый год было обнаружено всего пять очагов смертельной инфекции.