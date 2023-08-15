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Published Сегодня, 06:07

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Смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за бешенства

15 августа 2023, 06:07
Фото: Midjourney
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В Саргатском районе Омской области ввели карантин из-за бешенства

Очаг заболевания нашли в селе Щербаки.

В Саргатском районе Омской области до 10 октября ввели карантин из-за бешенства. Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков.

Очаг заболевания нашли в селе Щербаки в доме на улице Новой. На территории запрещен ввоз и вывоз животных, посещение посторонними лицами, сельскохозяйственные ярмарки.

Бешенство — вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. На этапе появления клинических симптомов его летальность составляет 100%. Передача вируса бешенства людям почти в 99% случаев происходит от домашних собак, сообщили в Роспотребнадзоре. При укусах животных необходимо обратиться в ближайший травмпункт.

Ранее Город55 сообщал, что в Горьковском районе зарегистрировали бешенство у лисы. Там ввели карантин до начала сентября.

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#Евгений Игишев#Бешенство#Карантин#Ограничения#Ограничительные меры#Указ#Общество#Омск#Омская область#Саргатский район
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