Смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за бешенства

Бешенство — вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. На этапе появления клинических симптомов его летальность составляет 100%. Передача вируса бешенства людям почти в 99% случаев происходит от домашних собак, сообщили в Роспотребнадзоре. При укусах животных необходимо обратиться в ближайший травмпункт.