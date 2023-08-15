Смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за бешенства

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Саргатском районе Омской области до 10 октября ввели карантин из-за бешенства. Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Ушаков.
Очаг заболевания нашли в селе Щербаки в доме на улице Новой. На территории запрещен ввоз и вывоз животных, посещение посторонними лицами, сельскохозяйственные ярмарки.
Бешенство — вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. На этапе появления клинических симптомов его летальность составляет 100%. Передача вируса бешенства людям почти в 99% случаев происходит от домашних собак, сообщили в Роспотребнадзоре. При укусах животных необходимо обратиться в ближайший травмпункт.
Ранее Город55 сообщал, что в Горьковском районе зарегистрировали бешенство у лисы. Там ввели карантин до начала сентября.