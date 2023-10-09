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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

В Омске у фуры отцепился прицеп прямо на оживленном перекрестке

Перекрыла дорогу. На оживленном перекрестке в центре Омска у фуры оторвался прицеп

9 октября 2023, 13:57
Фото: Город55

В Омске у фуры отцепился прицеп прямо на оживленном перекрестке

Дорожно-транспортное происшествие заняло три полосы движения на перекрестке улиц Фрунзе и Герцена.

ДТП произошло около 18:00 на оживленном перекрестке в центре города. Проезжая по улице Фрунзе, полуприцеп фуры отцепился, водителю пришлось прекратить движение и решать проблему прямо на проезжей части. Большегруз занял три ряда автодороги, из-за чего, по сообщениям очевидцев, на участке образовалась пробка.

Как рассказали Городу55 в ГИБДД, сейчас на месте работает экипаж Госавтоинспекции и оказывает содействие водителю большегруза, который исправляет поломку. Когда прицеп будет возвращен на место, фура продолжит движение и освободит дорогу.

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#ДТП#Пробки#Омск#Омская область#Авария#ДТП с фурой#Новости#Фура#Анастасия Баянова
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