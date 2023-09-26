Не заметил в свете фар. В Омской области фура задавила пенсионера на мотоблоке

Ранее Город55 писал о розыске водителя, который в Октябрьском округе устроил сразу две аварии подряд. Сначала он врезался в легковой автомобиль, а потом в фуру. После столкновения мужчина бросил машину на месте происшествия и сбежал. Полицейские начали его поиск.