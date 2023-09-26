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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:06

На трассе Омской области фура задавила пенсионера на мотоблоке

Не заметил в свете фар. В Омской области фура задавила пенсионера на мотоблоке

26 сентября 2023, 06:02
Фото: Госавтоинспекция Омской области

На трассе Омской области фура задавила пенсионера на мотоблоке

Травмы мужчины оказались смертельными, он скончался на месте.

Вчера вечером, 25 сентября, на территории Омской области произошла серьезная авария. По информации Госавтоинспекции, погиб человек.

Трагедия случилась на дороге Омск-Муромцево примерно в 20:30. На 84-м километре водитель большегруза МАН при встречном разъезде столкнулся с мотоблоком, который ехал в попутном направлении. За рулем фуры находился мужчина 1988 года рождения. По его словам, он не заметил мотоблок из-за света фар.

В нем находился мужчина 1958 года рождения, проживающий в Горьковском районе. От полученных травм он скончался на месте. Полицейские организовали проверку по факту ДТП. Обстоятельства и причины случившегося станут известны позднее.

Ранее Город55 писал о розыске водителя, который в Октябрьском округе устроил сразу две аварии подряд. Сначала он врезался в легковой автомобиль, а потом в фуру. После столкновения мужчина бросил машину на месте происшествия и сбежал. Полицейские начали его поиск.

Розыск! В Омске после ДТП с фурой водитель бросил машину и убежал с места аварии
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#Происшествия#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Новости#Смертельная авария#Алина Ясинская
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