Не заметил в свете фар. В Омской области фура задавила пенсионера на мотоблоке

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Вчера вечером, 25 сентября, на территории Омской области произошла серьезная авария. По информации Госавтоинспекции, погиб человек.
Трагедия случилась на дороге Омск-Муромцево примерно в 20:30. На 84-м километре водитель большегруза МАН при встречном разъезде столкнулся с мотоблоком, который ехал в попутном направлении. За рулем фуры находился мужчина 1988 года рождения. По его словам, он не заметил мотоблок из-за света фар.
В нем находился мужчина 1958 года рождения, проживающий в Горьковском районе. От полученных травм он скончался на месте. Полицейские организовали проверку по факту ДТП. Обстоятельства и причины случившегося станут известны позднее.
Ранее Город55 писал о розыске водителя, который в Октябрьском округе устроил сразу две аварии подряд. Сначала он врезался в легковой автомобиль, а потом в фуру. После столкновения мужчина бросил машину на месте происшествия и сбежал. Полицейские начали его поиск.