Омский «Авангард» потерпел поражение от Челябинского «Трактора»

Первый период начался с выигранного «Трактором» вбрасывания. Опасный момент настиг ворота Василия Демченко уже в первой позиционной атаке. Максим Шабанов удачно поймал отскок от вратаря после броска Бауи и отправил шайбу в нижний угол, но она попала в щиток голкипера. После игрокам челябинской команды удавалось несколько раз убежать в контратаку, а ястребам расставиться в нападении и совершать прицельные броски. Однако ни один из голевых моментов не завершился результативно, даже выход 1 на 1 с вратарем в быстром отрыве от Дениса Венгрыжановского не открыл счет.