Омский «Авангард» потерпел поражение от Челябинского «Трактора»

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Встреча с «Трактором» — первая домашняя игра после серии выездов. То, как сильно ждали этот матч болельщики было понятно еще до его начала — к утру игрового дня все билеты были проданы. Ожидание игры смешалось с ожиданием большого праздника, ведь помимо противостояния Омска и Челябинска гостей ждала развлекательная программа в честь для рождения G-Drive Арены.
Однако праздник сбылся лишь наполовину. Несмотря на яркие предматчевые шоу и интерактивы для болельщиков, главного подарка им получить не удалось — радость от победы досталась челябинцам.
Первый период начался с выигранного «Трактором» вбрасывания. Опасный момент настиг ворота Василия Демченко уже в первой позиционной атаке. Максим Шабанов удачно поймал отскок от вратаря после броска Бауи и отправил шайбу в нижний угол, но она попала в щиток голкипера. После игрокам челябинской команды удавалось несколько раз убежать в контратаку, а ястребам расставиться в нападении и совершать прицельные броски. Однако ни один из голевых моментов не завершился результативно, даже выход 1 на 1 с вратарем в быстром отрыве от Дениса Венгрыжановского не открыл счет.
Первый гол случился под занавес первого периода. На двадцатой минуте встречи после неудачной атаки «Авангарда» челябинцы убежали быстрый отрыв. Альберт Яруллин с правого фланга отдал передачу в центр, где ее ждал Чарльз Робинсон, совершивший точный бросок. Несмотря на равное количество ударов в створ, первая часть матча завершилась в пользу гостей.
Второй период начался с активных действий в зоне омской команды. Поразить ворота Демченко пытались разные игроки с разных позиций, но вратарь ястребов смог парировать броски. Однако череда атак «Трактора» все же завершилась удачно: с разницей в минуту шайбы забросили Максим Шабанов и Сергей Калинин.
Ответ «Авангарда» не заставил себя долго ждать. Поняв опасность счета 0:3, ястребы побежали вперед, быстро перейдя из обороны в атаку. В зоне соперника Владимир Ткачёв от борта сделал пас в центр, где шайбу ждал Михаил Гуляев. Защитник приблизился к воротам и совершил точный бросок под перекладину.
После удачной атаки ястребы получили удаление, Игорь Мартынов нарушил правила. Омичам удается отстоять в меньшинстве, после чего, за нарушение численного состава, удаляется уже «Трактор». Заключительная часть периода прошла под диктовку хозяев площадки, броски по воротам совершали Райан Спунер, Иван Игумнов и Владимир Ткачев, но изменить счет на табло ни один из них не смог. Итог — 1:3 после 40 минут игры.
В начале третьего периода челябинцы перешли в активное наступление. Уже ко второй минуте игрового времени Проскуряков отразил два дальних броска. Большую часть времени игроки проводили в зоне омичей, где периодически случались опасные голевые моменты. Например, бросок Робинсона после передачи Сошникова: американец оказался один перед воротами и бросил в упор, но вратарь спас ястребов.
За 2 минуты до окончания матча Илья Проскуряков покидает створ ворот, тренерский штаб «Авангарда» рискует и выпускает вместо него полевого игрока. Игра в большинстве приводит к голевой ситуации, в створ «стреляет» Шулак, но Мыльников отражает бросок. На последней минуте матча Егор Попов поражает пустые ворота омской команды, вскоре звучит финальная сирена.
Встреча завершилась с печальным счетом 1:4. Сегодняшняя игра «Авангард» совершенно не похожа на предыдущую. Соперник опережал ястребов по скорости и владел инициативой большую часть игрового времени даже несмотря на почти равную статистику. После отставки главного тренера, челябинцам удалось провести хороший матч.
Теперь болельщиков ждет серия домашних игр. Ближайшая пройдет на G-Drive Арене уже в среду, 11 октября, «Авангард» примет магнитогорский «Металлург». 13 октября ястребы сыграют против московского «Динамо», а заключительной встречей перед длительным выездом станет матч с «Локомотивом».