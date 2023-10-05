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В этой игре Ткачев заработал 4 очка

Омский «Авангард» завершил выездную серию поражением от «Ак Барса» в овертайме

5 октября 2023, 18:57
Фото: ХК Авангард
В этой игре Ткачев заработал 4 очка

Омский «Авангард» на выезде уступил казанскому «Ак Барсу»

Встреча закончилась со счетом 5:4 в пользу хоккеистов из Казани.

Сегодня омский «Авангард» в Казани завершил первую в этом сезоне гостевую серию. Матч в рамках Фонбет Регулярного Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» завершился за пределами основного времени со счетом 5:4 в пользу хозяев льда.

Первый период начался рвано, — с большим количеством остановок, которые, в основном, «выдавали» хозяева льда. На 10-й минуте Владимир Ткачев получает шайбу в своей зоне и отправляет ее через все поле Игорю Мартынову. Последний стартует от синей линии соперника, и пробивает Артура Ахтямова. Этот гол принес Ткачеву, который сегодня праздновал 28-й День Рождения, новые достижения, — 200 результативных передач и 300 очков.

Буквально через полторы минуты «Ак Барс» получает удаление, — за толчок клюшкой присел Артем Галимов. Большинство обошлось без голов, а далее игра пошла в равной борьбе. За 43 секунда до перерыва бывший ястреб Кирилл Семенов опять оставил казанцев в меньшинстве. На том команды и доиграли до раздевалок.

Во втором периоде омичи оставили остатки большинства без забитых шайб, но временами было очень остро. В равных составах «Ак Барс» попер вперед, нагрузил Василия Демченко работой и сравнял счет. Гол на счету Даниила Журавлева. Вот только вдоволь порадоваться этой шайбе у хозяев не получилось. Практически сразу после вбрасывания в аккурат, когда диктор объявлял автора забитой шайбы, Рид Буше вновь выводит ястребов вперед. В ассистентах Ткачев и Богдан Киселевич. На все про все у омичей ушло всего 47 секунд.

Далее омичи провели еще несколько жарких атак и впервые в этом матче остались в меньшинстве. Омичи отбились, не без помощи штанги, да еще и выход 1 в 0 в исполнении Мартынова соорудили, но Ахтямов сдюжил. Через пару минут «ястребы» вновь проштрафились, — на скамейку присел Иван Игумнов. На этот раз большинство казанцы реализовали стараниями Александра Радулова. За этот гол омичи поквитались за 1:53 до сирены, — Ткачев со второй попытка затолкал шайбу в ворота «Ак Барса».

В заключительной двадцатиминутке казанцы сходу плотно насели на ворота омичей, жарко, остро и дерзко. Однако чуть позже и «ястребы» пошли огрызаться и заставили Ахтямова поработать. Следом за удар клюшкой удалился Киселевич, за что через 41 секунду «Авангард» был наказан Вадимом Шипачевым. Казанцы сравняли счет третий раз в этом матче.

После пошла вязкая борьба в формате туда — сюда, но с явным давлением казанцев. И это давление не прошло даром, — за 5:11 Дмитрий Яшкин впервые в этом матче выводит «АК Барс» вперед. За 4:03 казанцы остались в меньшинстве и Либор Шулак вновь возвращает равенство в игре. Далее пошла нервная концовка, которая переместилась в овертайм.

В дополнительно время точку в этом матче поставил Радулов, — 5:4. Омичи завершили гостевую серию и возвращаются в Омске, где уже 7 октября сыграют с челябинским «Трактором».

Добавим, что в этом матче именинник Ткачев заработал 4 очка, так сказать в подарок.

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