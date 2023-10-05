Омский «Авангард» завершил выездную серию поражением от «Ак Барса» в овертайме

Далее омичи провели еще несколько жарких атак и впервые в этом матче остались в меньшинстве. Омичи отбились, не без помощи штанги, да еще и выход 1 в 0 в исполнении Мартынова соорудили, но Ахтямов сдюжил. Через пару минут «ястребы» вновь проштрафились, — на скамейку присел Иван Игумнов. На этот раз большинство казанцы реализовали стараниями Александра Радулова. За этот гол омичи поквитались за 1:53 до сирены, — Ткачев со второй попытка затолкал шайбу в ворота «Ак Барса».