Омичи подготовили на конкурс более сотни инициатив по благоустройству памятников

С недавнего времени на осуществление инициатив жителей региона будет направлен 1 миллиард рублей из областного бюджета. 500 млн рублей из этой суммы планируется направить на инициативы жителей районов Омской области, 500 млн рублей — на софинансирование проектов, предложенных жителями города Омска. В ходе акции «Решают люди» во всех населенных пунктах региона проведено голосование за приоритетные идеи.