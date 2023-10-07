Омичи подготовили на конкурс более сотни инициатив по благоустройству памятников

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
С недавнего времени на осуществление инициатив жителей региона будет направлен 1 миллиард рублей из областного бюджета. 500 млн рублей из этой суммы планируется направить на инициативы жителей районов Омской области, 500 млн рублей — на софинансирование проектов, предложенных жителями города Омска. В ходе акции «Решают люди» во всех населенных пунктах региона проведено голосование за приоритетные идеи.
«Большинство памятников, монументов и обелисков возведены в Омской области в 70-х годах. Нехватка ресурсов дает о себе знать — если существующие скульптуры чаще всего можно сохранить, то сами постаменты и мемориальные плиты требуют обновления, необходимо благоустройство прилегающих территорий», — рассказал председатель региональной конкурсной комиссии по отбору инициативных проектов министр финансов Омской области Вадим Чеченко.
Согласно задаче, поставленной губернатором, это направление имеет особое значение и будет одним из приоритетных, особенно в преддверии празднования 80-летия Великой Победы в 2025 году. Виталий Хоценко поставил перед главами районов задачу — организовать упаковку предложенных инициатив для выдвижения на региональный конкурс