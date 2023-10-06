Виталий Хоценко: «Проект „ПРОдвижение“ получил поддержку у населения региона»

Глава региона также напомнил, что участие в проекте «Омская область: ПРОдвижение» — обязательное условие для назначения на должности в органы исполнительной власти региона. Победители проекта получат сертификат на 1 миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике и будут включены в резерв управленческих кадров Омской области.