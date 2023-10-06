Виталий Хоценко: «Проект „ПРОдвижение“ получил поддержку у населения региона»

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В этом году в конкурсе приняли участи более 4 000 человек. Виталий Хоценко уверен, что такая поддержка конкурса со стороны жителей будет способствовать формированию новой кадровой стратегии и даст импульс развитию Омской области.
В проекте принимают участие специалисты разных направлений и сфер. Сейчас зарегистрировано более чем из 50 разных отраслей. Кроме сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, активно регистрируются специалисты в области строительства и среднего образования.
«Среди возрастных групп наиболее активны участники в возрасте от 35 до 40 лет и от 40 до 45 лет — на них приходится более половины регистраций, 28,3% и 27,6% соответственно. Особо хочу отметить высокий процент опытных управленцев среди конкурсантов: 31,9% имеют опыт от 10 до 20 лет, 26,2% — от 5 до 10 лет», — рассказал Хоценко в своем выступлении.
Во время выступления Виталий Хоценко также поблагодарил членов Наблюдательного совета проекта. Он подчеркнул, что за этот месяц была проделана колоссальная работа по информированию населения нашей области.
«Члены Наблюдательного совета провели десятки встреч в муниципальных районах области и городских административных округах. Во многом благодаря проведенным презентациям и подробным рассказам о целях, задачах и условиях проекта мы получили такой большой отклик. Подчеркиваю, очень важно, чтобы каждый, кто хочет внести свой вклад в развитие региона, получил возможность заявить о себе в этом конкурсе», — отметил губернатор.
Глава региона также напомнил, что участие в проекте «Омская область: ПРОдвижение» — обязательное условие для назначения на должности в органы исполнительной власти региона. Победители проекта получат сертификат на 1 миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике и будут включены в резерв управленческих кадров Омской области.