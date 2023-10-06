За две недели контролеры поймали почти три тысячи безбилетников в омском транспорте

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
В общественном транспорте Омска активно работают контролеры. За две недели они проверили 1 054 автобуса. Так, с 18 по 30 сентября, было обнаружено 2,5 тыс безбилетников.
Если нарушение совершено впервые, то пассажиру грозятся предупреждением. После второго раза их штрафуют. Сумма взыскания может доходить до 700 рублей. Как сообщил директор департамента транспорта Вадим Кормилец «Вестям.Омск», в конце сентября контролеры составили 79 актов.
Не так давно работники администрации Омска признали, что система оплаты через валидаторы без контролеров работает неэффективно.