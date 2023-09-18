Штраф до 700 рублей. В омском транспорте начали ловить безбилетников

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В пассажирском транспорте Омска начали работать контролеры. Они проверят правильность оплаты проезда. Подробности сегодня, 18 сентября, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Процесс занимает не более двух-трех минут, поэтому контроль никак не влияет на график движения даже в часы пик. Проверки станут регулярными, как в подвижном составе, оснащенном валидаторами, так и в том, где работают кондукторы. Сегодня проверки ведутся на маршрутах в центральной части города», — сообщил градоначальник.
При первом нарушении «зайцы» отделаются предупреждением, а при повторном ждет штраф — до 700 рублей.
Весной в администрации Омска признали неэффективной работу системы оплаты через валидаторы без контролеров.