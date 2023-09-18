Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Омске в транспорте контролеры начали ловить безбилетников

Штраф до 700 рублей. В омском транспорте начали ловить безбилетников

18 сентября 2023, 08:53
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске в транспорте контролеры начали ловить безбилетников

При первом нарушении «зайцы» будут получать предупреждение.

В пассажирском транспорте Омска начали работать контролеры. Они проверят правильность оплаты проезда. Подробности сегодня, 18 сентября, рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Процесс занимает не более двух-трех минут, поэтому контроль никак не влияет на график движения даже в часы пик. Проверки станут регулярными, как в подвижном составе, оснащенном валидаторами, так и в том, где работают кондукторы. Сегодня проверки ведутся на маршрутах в центральной части города», — сообщил градоначальник.

При первом нарушении «зайцы» отделаются предупреждением, а при повторном ждет штраф — до 700 рублей.

Весной в администрации Омска признали неэффективной работу системы оплаты через валидаторы без контролеров.

В омском дептрансе признали, что валидаторы малоэффективны без контролеров
Узнать подробнее
#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Проверка#Предупреждение#Маршруты#Штраф#Кондукторы#Безбилетники#Оплата проезда#Евгений Игишев#Контроль#Валидаторы
Подпишитесь
Омские сенатор и депутат предложили запретить увольнять вдов участников СВО
Сегодня, 09:57
Стало известно, когда закончится бабье лето в Омской области
Сегодня, 06:41
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
Сегодня, 11:18
«Проблем никаких нет». «Уральские авиалинии» возместят ущерб за посадку на пшеницу
Сегодня, 10:46
По 100 тысяч каждому. Пассажирам рейса Сочи-Омск выплатили компенсацию
Сегодня, 09:34
С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна
Сегодня, 08:06