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В Омской области глава поселения пойдет под суд за превышений должностных полномочий

6 октября 2023, 04:26
Фото: 1MI
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Вячеслав Прибыльский не давал заключать договора на аренду земли агрофирме в Шербакульском районе. Предприятие было вынуждено идти на невыгодные условия.

Глава Екатеринославского сельского поселения Шербакульского района Вячеслав Прибыльский пойдет под суд за превышение должностных полномочий.

Как считает следствие, в 2021 году Прибыльский препятствовал продлению договоров аренды земельных участков с местным сельхозпредприятием ОАО «Агрофирма „Екатеринославская“». Из-за этого могла сорваться посевная. В результате предприятие пошло на невыгодные для себя условия.

В 2022 гожу Вячеслав Прибыльский незаконно провел аукцион на аренду земли. Чтобы поднять цену лота, в торгах активно участвовал сообщник главы поселения. В результате «Агрофирма „Екатеринославская“ была вынуждена предложить более высокую цену.

Также Прибыльский, игнорируя решение Арбитражного суда, отказывался предоставить агрофирме земельные участки за плату путем продажи без проведения торгов.

Согласно данным сайта Rusprofile, «Агрофирма „Екатеринославская“» зарегистрирована в 2012 году. Руководителем с 2018 года является Иван Панасенко. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур.

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#Происшествия#Омская область#Арбитражный суд#Аукцион#Торги#Администрация#Арендная плата#Судебное разбирательство#Шербакульский район#Агрофирма#Евгений Игишев
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