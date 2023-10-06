В Омской области глава поселения пойдет под суд за превышений должностных полномочий

Как считает следствие, в 2021 году Прибыльский препятствовал продлению договоров аренды земельных участков с местным сельхозпредприятием ОАО «Агрофирма „Екатеринославская“». Из-за этого могла сорваться посевная. В результате предприятие пошло на невыгодные для себя условия.