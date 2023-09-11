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Published Сегодня, 05:10

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Updated Сегодня, 05:13

иллюстрация

В Омской области пытались поставить мебель в сельскую библиотеку без торгов

11 сентября 2023, 05:10
Фото: Город55
иллюстрация
Заказчик заключил договоры с единственной компанией.

В региональной прокуратуре рассказали о проверке в рабочем поселке Полтавка (Полтавский район). Нарушения были допущены при создании модельной муниципальной библиотеки.

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, работники МКУК «Полтавская централизованная библиотечная система» решили без конкурса заключить контракты с определенной организацией. Компания должна была купить мебель в учреждение. Стоимость каждого договора составила до 600 тыс рублей.

В связи с этим зампрокурора Омской области Дмитрий Егоров обратился с иском в суд. Он потребовал признать контракты недействительными, в том числе совершенные сделки. Арбитражный суд удовлетворил требования представителя ведомства.

Сотрудникам «Полтавской централизованной библиотечной системы» пришлось расторгнуть все контракты, провести электронный аукцион и заключить новые договоры на поставку мебели.

«Экономия бюджетных средств благодаря инициированию конкурентных процедур превысила 1 млн рублей или 36% от суммы первоначальных контрактов», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Директора организации, нарушившей требования по проведению торгов, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее Город55 писал о том, что региональная прокуратура обратилась в суд, чтобы признать недействительными договоры купли-продажи двух причалов у Речного вокзала. Их отдали в частные руки.

Омская прокуратура потребовала отменить сделки о продаже причалов у Речного вокзала
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#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Суд#Прокуратура Омской области#Аукцион#Торги#Электронные аукционы#Новости#Поставка#Алина Ясинская
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