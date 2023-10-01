Скандальный «Арт Ремстрой» получил еще один контракт на ремонт омской дороги

У компании сомнительный бэкграунд. В прошлом году «Арт Ремстрой» получил 40 контрактов, общая сумма превысила три миллиарда рублей. Однако фирме неоднократно предъявляли претензии по качеству работ. Были судебные иски и срывы сроков. Только за 2022-й организация «насобирала» штрафов почти на шесть миллионов рублей. А в феврале 2023 года директора и учредителя фирмы Карена Мартояна обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.