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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

иллюстрация

Скандальный «Арт Ремстрой» получил еще один контракт на ремонт омской дороги

1 октября 2023, 12:14
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский «Арт Ремстрой» отремонтирует дорогу к СНТ «Радуга»

Подрядчику предстоит выполнить задачу до 20 октября.

Подведены итоги аукциона на ремонт дороги от Русско-Полянского тракта до СНТ «Радуга». Подрядчиком станет ООО «Арт Ремстрой». Стоимость контракта — 77,3 млн рублей. Информация доступна на портале госзакупок. Завершить ремонт магистрали фирма должна до 20 октября 2023 года.

У компании сомнительный бэкграунд. В прошлом году «Арт Ремстрой» получил 40 контрактов, общая сумма превысила три миллиарда рублей. Однако фирме неоднократно предъявляли претензии по качеству работ. Были судебные иски и срывы сроков. Только за 2022-й организация «насобирала» штрафов почти на шесть миллионов рублей. А в феврале 2023 года директора и учредителя фирмы Карена Мартояна обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

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#Экономика#Ремонт#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Аукцион#Подрядчик#Новости#Русско-Полянский район
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