Скандальный «Арт Ремстрой» получил еще один контракт на ремонт омской дороги

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Подведены итоги аукциона на ремонт дороги от Русско-Полянского тракта до СНТ «Радуга». Подрядчиком станет ООО «Арт Ремстрой». Стоимость контракта — 77,3 млн рублей. Информация доступна на портале госзакупок. Завершить ремонт магистрали фирма должна до 20 октября 2023 года.
У компании сомнительный бэкграунд. В прошлом году «Арт Ремстрой» получил 40 контрактов, общая сумма превысила три миллиарда рублей. Однако фирме неоднократно предъявляли претензии по качеству работ. Были судебные иски и срывы сроков. Только за 2022-й организация «насобирала» штрафов почти на шесть миллионов рублей. А в феврале 2023 года директора и учредителя фирмы Карена Мартояна обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.