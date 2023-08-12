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В Омске выставили на торги недостроенный частный дом, изъятый у владельца

12 августа 2023, 04:44
Фото: 1MI
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Начальная цена объекта — 728 тысяч рублей.

В Омске выставили на продажу недостроенный частный дом, изъятый у владельца. Лот появился на площадке ГИС Торги вчера, 11 августа. Заявки от покупателей принимают до 11 сентября, итоги аукциона подведут 19 сентября. Начальная цена объекта — 728 тысяч рублей, шаг аукциона — 7 280 рублей.

Недострой находится в микрорайоне Загородный на улице 5-я Кленовая. Готовность объекта составляет 9%. Площадь земельного участка — 926 квадратных метров.

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Фото: ГИС Торги

Ранее Город55 сообщал, что в Омске ищут инвестора для стройки спортивного объекта на месте стадиона «Сатурн». Участок сдают в аренду на 7 лет 4 месяца.

В Омске ищут инвестора для стройки спортивного объекта на месте стадиона «Сатурн»
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#Евгений Игишев#Город#Строительство#Аукцион#Электронные аукционы#Торги#Недострой#Омская область#Омск#Жилье
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