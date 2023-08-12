В Омске выставили на торги недостроенный частный дом, изъятый у владельца

В Омске выставили на продажу недостроенный частный дом, изъятый у владельца. Лот появился на площадке ГИС Торги вчера, 11 августа. Заявки от покупателей принимают до 11 сентября, итоги аукциона подведут 19 сентября. Начальная цена объекта — 728 тысяч рублей, шаг аукциона — 7 280 рублей.