Призывал хранить молчание. Мошенник выманил у омской пенсионерки 12 миллионов рублей

Полицейские установили, что в июне этого года пенсионерка решила попробовать себя в инвестировании на фондовой бирже. Она нашла в Интернете объявление и позвонила по указанному в нем номеру. Ей никто не ответил, однако позже на телефон последовал звонок в от неизвестного мужчины, якобы «аналитиком биржи». Он предложил скачать омичке приложение для инвестирования, что она и сделала.