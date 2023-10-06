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Призывал хранить молчание. Мошенник выманил у омской пенсионерки 12 миллионов рублей

6 октября 2023, 13:11
Фото: Midjourney
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Омская пенсионерка потеряла 12 миллионов после общения с лжеаналитиком биржи

С заявлением о хищении женщина обратилась в отдел полиции № 7 УМВД России по городу Омску.

Полицейские установили, что в июне этого года пенсионерка решила попробовать себя в инвестировании на фондовой бирже. Она нашла в Интернете объявление и позвонила по указанному в нем номеру. Ей никто не ответил, однако позже на телефон последовал звонок в от неизвестного мужчины, якобы «аналитиком биржи». Он предложил скачать омичке приложение для инвестирования, что она и сделала.

Сначала он разместила на площадке 30 000 рублей и получила прибыль, потом, после советов афериста, «сыграла по-крупному» и положила на счет 2 миллиона, взятых с кредитных карт. Также она оформила несколько кредитов в разных банках на сумму 3,5 миллиона рублей. Все эти деньги она перевела на указанные ей счета. Кроме того, собеседник предупредил о необходимости хранить молчание, не говорить ничего друзьям и родным.

Позже пенсионерке предложили вывести прибыль в долларах, но для этого необходимо было пополнить еще несколькими миллионами. Денег у женщины уже не было. Узнав об этом, «специалисты» предложили ей продать квартиру или заключить договор займа с риэлтерским агентством под залог квартиры.

«Получив по указанному договору от агентства 50 процентов от стоимости квартиры на банковскую карту, женщина перевела 2,5 миллиона на неизвестный счет, а позже обнаружила, что оставшаяся сумма с банковской карты также была списана несколькими переводами», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Так, общая сумма ущерба составила не менее 12 500 000 рублей. Однако лишь спустя три месяца омичка решила обратиться в полицию. Следователем отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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