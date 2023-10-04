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Posted Сегодня, 19:02

Published Сегодня, 19:02

Modified Сегодня, 19:04

Updated Сегодня, 19:04

Мошенники обманули 10-летнего ребенка и выманили 130 тысяч рублей

4 октября 2023, 19:02
По информации Telegram-канала SHOT, еще один ребенок стал жертвой телефонных мошенников.

Известно, что злоумышленники позвонили по домашнему телефону в одну из квартир в Москве, где в это время находился школьник, пишет Общественная служба новостей.

Женский голос сообщил, что «мама попала в аварию» и ей срочно понадобилась денежная помощь на лечение. Испуганный ребенок «начал искать наличные в шкафах и комодах», как указано в сообщении телеграм-канала.

Затем мальчику снова позвонили. На этот раз другой голос представился «полицейским» и сказал, что деньги нужно положить в рюкзак и передать курьеру возле подъезда. Мальчик выполнил указание.

Но вскоре мама ребенка вернулась домой живая и не пострадавшая. Узнав от сына о произошедшем, родительница обратилась в полицию.

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