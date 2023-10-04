Мошенники обманули 10-летнего ребенка и выманили 130 тысяч рублей

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Известно, что злоумышленники позвонили по домашнему телефону в одну из квартир в Москве, где в это время находился школьник, пишет Общественная служба новостей.
Женский голос сообщил, что «мама попала в аварию» и ей срочно понадобилась денежная помощь на лечение. Испуганный ребенок «начал искать наличные в шкафах и комодах», как указано в сообщении телеграм-канала.
Затем мальчику снова позвонили. На этот раз другой голос представился «полицейским» и сказал, что деньги нужно положить в рюкзак и передать курьеру возле подъезда. Мальчик выполнил указание.
Но вскоре мама ребенка вернулась домой живая и не пострадавшая. Узнав от сына о произошедшем, родительница обратилась в полицию.