По поручению Хоценко на решение вопросов жителей региона выделено 34,6 млн рублей

Так, например, в Павлоградском районе отремонтируют кровлю и фасад детского сада в селе Хорошки, в другом детском саду благоустроят территорию. Также средства областного бюджета направлены на обустройство искусственного покрытия на футбольном поле и зоны отдыха у водоема в райцентре.