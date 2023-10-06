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По поручению Хоценко на решение вопросов жителей региона выделено 34,6 млн рублей

По поручению Хоценко на решение вопросов жителей региона выделено 34,6 млн рублей

6 октября 2023, 11:01
Фото: Правительство Омской области
Средства были распределены после рабочих поездок и пойдут в бюджеты Павлоградского, Муромцевского, Седельниковского и Называевского районов.

Сообщается, что основная часть выделенных средств предназначена для ремонта образовательных, культурных, спортивных учреждений в населенных пунктах этих районов.

Так, например, в Павлоградском районе отремонтируют кровлю и фасад детского сада в селе Хорошки, в другом детском саду благоустроят территорию. Также средства областного бюджета направлены на обустройство искусственного покрытия на футбольном поле и зоны отдыха у водоема в райцентре.

В Муромцевском районе большая часть средств пойдет на приобретение экскаватора для местного водоканала. Будет куплена мебель для школ района, форма и спортивный инвентарь для воспитанников ДЮСШ, а также заменены окна в здании этой спортшколы.

В бюджет Седельниковского района направлены средства на ремонт школ в селах Голубовка, Кейзес и Кукарка. Профинансирована замена окон в Лебединском клубе и Новоуйской библиотеке, а для детского сада № 2 в селе Седельниково будет приобретена мебель.

В Называевский район же средства поступят на приобретение разборной концертной сцены, экипировки и спортивного инвентаря для местной спортшколы и мебели для детского сада № 1. Также будут профинансированы работы по переносу по просьбе называевцев памятника труженикам тыла.

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