По поручению Хоценко на решение вопросов жителей региона выделено 34,6 млн рублей

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Сообщается, что основная часть выделенных средств предназначена для ремонта образовательных, культурных, спортивных учреждений в населенных пунктах этих районов.
Так, например, в Павлоградском районе отремонтируют кровлю и фасад детского сада в селе Хорошки, в другом детском саду благоустроят территорию. Также средства областного бюджета направлены на обустройство искусственного покрытия на футбольном поле и зоны отдыха у водоема в райцентре.
В Муромцевском районе большая часть средств пойдет на приобретение экскаватора для местного водоканала. Будет куплена мебель для школ района, форма и спортивный инвентарь для воспитанников ДЮСШ, а также заменены окна в здании этой спортшколы.
В бюджет Седельниковского района направлены средства на ремонт школ в селах Голубовка, Кейзес и Кукарка. Профинансирована замена окон в Лебединском клубе и Новоуйской библиотеке, а для детского сада № 2 в селе Седельниково будет приобретена мебель.
В Называевский район же средства поступят на приобретение разборной концертной сцены, экипировки и спортивного инвентаря для местной спортшколы и мебели для детского сада № 1. Также будут профинансированы работы по переносу по просьбе называевцев памятника труженикам тыла.