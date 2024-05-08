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Рабочий визит

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2024
Все-таки откроет корпус. Министр Фальков будет работать в Омске 20 марта
Министр науки и высшего образования РФ примет участие в открытии нового корпуса ОмГУ, остальные детали поездки не разглашаются.
19 марта, 12:51
Стала известна точная дата приезда министра Фалькова в Омск
Рабочий визит состоится 14 марта, об этом рассказал депутат Госдумы Олег Смолин.
12 марта, 13:03
2023
По поручению Хоценко на решение вопросов жителей региона выделено 34,6 млн рублей
Средства были распределены после рабочих поездок и пойдут в бюджеты Павлоградского, Муромцевского, Седельниковского и Называевского районов.
6 октября 2023, 11:01
Стало известно, что первый зампред Совфеда РФ Турчак будет делать в Омской области
16 августа 2023, 07:42
Два федеральных гостя Серышев и Турчак приехали с визитом в Омскую область
Известно, для каких целей они решили посетить регион.
16 августа 2023, 05:44
В Омск с официальным визитом прибыл секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак
Вместе с врио губернатора Омской области Турчак уже успел обсудить вопросы газоснабжения и посетить одну из стройплощадок будущей школы.
22 апреля 2023, 09:42
Хоценко вместе с Турчаком поучаствовал в подключении к газу жителей Омского района
Врио губернатора Омской области посетил с рабочим визитом село Новомосковка Омского района.
22 апреля 2023, 07:00
Отставать нельзя. Виталий Хоценко побывал на стройках омских школ
1 апреля новый глава региона побывал на стройках социальных объектов.
1 апреля 2023, 13:43
2022
Глава Омской области Бурков впервые отправился в Таджикистан
Александр Бурков возглавил делегацию Омской области.
12 декабря 2022, 05:01
Омичи пожаловались на аварийное жилье генпрокурору Краснову во время личного приема
В ходе рабочего визита в Омск Игорь Краснов провел личный прием граждан. Омичи пожаловались на невыносимую жизнь в аварийных домах.
6 декабря 2022, 10:47
Вице-премьер Виктория Абрамченко выехала в сгоревший в мае омский Называевск
Первым делом чиновница отправилась на место, где начался пожар.
1 июля 2022, 09:04

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