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Рабочая встреча

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2024
Бренд жив. Губернатор посетил омский завод «ВНИМИ-Сибирь», которому грозило закрытие
7 сентября, 12:22
На рабочей встрече Хоценко и Файзуллин обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
17 мая, 03:05
Все-таки откроет корпус. Министр Фальков будет работать в Омске 20 марта
Министр науки и высшего образования РФ примет участие в открытии нового корпуса ОмГУ, остальные детали поездки не разглашаются.
19 марта, 12:51
Главу Горьковского района Михаила Болтрика выбрали на новый срок
Об этом в своем телеграм-канале рассказал Виталий Хоценко.
9 февраля, 12:03
2023
Хоценко встретился с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым
Встреча прошла в Москве, во время рабочей поездки губернатора.
4 декабря 2023, 13:01
Виталий Хоценко встретился с руководителем Росмолодежи Ксенией Разуваевой
На встрече обсуждались вопросы молодежной политики в Омской области и создание в регионе подразделения по делам молодежи.
28 ноября 2023, 10:54
По поручению Хоценко на решение вопросов жителей региона выделено 34,6 млн рублей
Средства были распределены после рабочих поездок и пойдут в бюджеты Павлоградского, Муромцевского, Седельниковского и Называевского районов.
6 октября 2023, 11:01
На встрече Хоценко, Миллер и Турчак обсудили основные направления сотрудничества
Одной из основных тем был вопрос о реализации программы развития газоснабжения и газификации в Омской области на 2021–2025 годы.
16 августа 2023, 13:57
Рабочий визит. Омичей пригласили на личную встречу с Виталием Хоценко
20 мая 2023, 05:39
Александр Бурков обсудил с Дмитрием Патрушевым модернизацию сельского хозяйства
Министр рассказал о мерах поддержки для омских аграриев. В этом году планируют выделить более 1,5 млрд рублей.
17 марта 2023, 10:39

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