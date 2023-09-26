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Минималистичный обед. Омичи пожаловались на скудное питание в школьной столовой

26 сентября 2023, 11:58
Фото: 1MI
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Жители Омска пожаловались на скудный обед в одной из школ

По словам родителей, в обед стоимостью 90 рублей, входит яйцо, зеленый горошек и чай.

Омичи рассказали о скудном питании на школьном обеде в школе № 112. Пост с жалобой появился в социальных сетях. На фотографии видно, что обед состоит из вареного яйца, зеленого горошка и чая. Его стоимость, по словам родителей, составляет 90 рублей.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Омск ВК

В мэрии обещали проверить образовательное учреждение.

«Специалисты департамента образования проверят организацию питания в указанной школе, если факт подтвердится, будут сделаны дисциплинарные выводы. Также будет усилен контроль за поставщиками питания и пищеприготовлением во всех образовательных учреждениях города», — сообщили в администрации Омска.

Ранее Город55 рассказывал, как будут кормить школьников в новом учебном году:

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#Общество#Омск#Мэрия#Омская область#Проверка#Департамент образования#Омичи#Евгений Игишев#Обед#Контроль
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