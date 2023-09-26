Минималистичный обед. Омичи пожаловались на скудное питание в школьной столовой

Омичи рассказали о скудном питании на школьном обеде в школе № 112. Пост с жалобой появился в социальных сетях. На фотографии видно, что обед состоит из вареного яйца, зеленого горошка и чая. Его стоимость, по словам родителей, составляет 90 рублей.