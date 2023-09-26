Минималистичный обед. Омичи пожаловались на скудное питание в школьной столовой

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Омичи рассказали о скудном питании на школьном обеде в школе № 112. Пост с жалобой появился в социальных сетях. На фотографии видно, что обед состоит из вареного яйца, зеленого горошка и чая. Его стоимость, по словам родителей, составляет 90 рублей.
В мэрии обещали проверить образовательное учреждение.
«Специалисты департамента образования проверят организацию питания в указанной школе, если факт подтвердится, будут сделаны дисциплинарные выводы. Также будет усилен контроль за поставщиками питания и пищеприготовлением во всех образовательных учреждениях города», — сообщили в администрации Омска.
Ранее Город55 рассказывал, как будут кормить школьников в новом учебном году: