Демешин и Хоценко вручили ключи от квартир омичам, переселяемым из аварийного жилья

Дмитрий Демешин напомнил, в жителям одного из омских аварийных домов Генеральный прокурор России встречался декабре прошлого года. Тогда он поручил принять дополнительные меры по решению проблем в этой сфере, в том числе, обеспечить исполнение судебных решений о предоставлении новых квартир жильцам в сжатые сроки. Так, всем 14-ти семьям из аварийного дома приобретены комфортные квартиры в новостройках микрорайонов «Амурский-2» и «Биофабрика».