Демешин и Хоценко вручили ключи от квартир омичам, переселяемым из аварийного жилья

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Квартиры приобретены в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Новый дом построен в микрорайоне Биофабрика и имеет все необходимые удобства. Недалеко от многоэтажки находится детский садик, игровые и детские площадки, продовольственные и продуктовые магазины.
Первыми новоселами современного дома станут Татьяна Тарасова и Альфия Точетдинова. Ключи от новых квартир женщинам в торжественной обстановке вручили Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин и Губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Дмитрий Демешин напомнил, в жителям одного из омских аварийных домов Генеральный прокурор России встречался декабре прошлого года. Тогда он поручил принять дополнительные меры по решению проблем в этой сфере, в том числе, обеспечить исполнение судебных решений о предоставлении новых квартир жильцам в сжатые сроки. Так, всем 14-ти семьям из аварийного дома приобретены комфортные квартиры в новостройках микрорайонов «Амурский-2» и «Биофабрика».
«В регион пришёл эффективный новый Губернатор, он активно воздействует на процессы жилищного строительства, и сегодня как раз у нас было совещание, посвященное именно расселению жителей аварийных домов. Этот вопрос удалось завершить положительной нотой. Для меня честь и удовольствие по поручению Генерального прокурора РФ реализовать ваши права. Убеждены, что таких радостных событий в Омске будет много», — поделился заместитель Генерального прокурора РФ.
Губернатор Виталий Хоценко присоединился к поздравлениям и заверил новосёлов, что работа по расселению аварийного жилищного фонда будет продолжена. Правительство настроено выполнить задачу Президента и полностью ликвидировать очередь, которая образовалась до 1 января 2017 года, а это 5 тысяч семей.
«Мы постараемся всех омичей, стоящих в очереди, до конца 2025 года переселить. И дальше, соответственно, начинать уже новую программу по переселению. Поздравляю вас с этим событием. Новое жильё — это всегда большой праздник в любой семье: новые надежды, новые друзья, новые магазины рядом, новые места, которые, уверен, вам полюбятся. И, конечно, сегодня замечательный праздник, День учителя, с чем вас и поздравляю», — отметил Виталий Хоценко.