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Posted Сегодня, 04:02

Published Сегодня, 04:02

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Иллюстрация

В Омске директора фирмы «Элетросетьстрой» будут судить за неуплату налогов на 74 млн

4 октября 2023, 04:02
Фото: 1MI
Иллюстрация
В течение двух лет обвиняемый вносил ложные сведения в декларации.

В Омске под суд за неуплату налогов на сумму более 74 млн рублей пойдет директор фирмы «Элетросетьстрой», сообщили сегодня, 4 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как считают следователи, с 2017 по 2018 годы обвиняемый вносил фиктивные данные в налоговые декларации. Свою вину руководитель организации не признал, ущерб возмещать отказался. Прокуратура направила иск в суд.

На имущество обвиняемого и организации наложен арест. Дело рассмотрят в Кировском районном суде.

Ранее Город55 сообщал, что омские следователи завели уголовное дело за неуплату налогов на директора компании «СпецСтройЛогистика».

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