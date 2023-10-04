В Омске директора фирмы «Элетросетьстрой» будут судить за неуплату налогов на 74 млн

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
В Омске под суд за неуплату налогов на сумму более 74 млн рублей пойдет директор фирмы «Элетросетьстрой», сообщили сегодня, 4 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как считают следователи, с 2017 по 2018 годы обвиняемый вносил фиктивные данные в налоговые декларации. Свою вину руководитель организации не признал, ущерб возмещать отказался. Прокуратура направила иск в суд.
На имущество обвиняемого и организации наложен арест. Дело рассмотрят в Кировском районном суде.
Ранее Город55 сообщал, что омские следователи завели уголовное дело за неуплату налогов на директора компании «СпецСтройЛогистика».