У омского цирка погибли деревья из-за бесхозной трубы с кипятком

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В пресс-службе омского цирка рассказали, как обстоит ситуация с бесхозной трубой, из которой течет кипяток. Ее обнаружили в конце этого лета при проведении ремонтных работ. Из-за утечки подвал здания затапливает по дренажным системам.
Прокуратура Центрального округа организовала проверку по этому факту, но результатов все еще нет, сообщили в цирке. Тем временем горячая вода продолжает литься.
«Странная ситуация, мы — рядовые омичи платим большие деньги за горячую воду и отопление, а тут кипяток несколько месяцев льется бесплатно просто в никуда. Самое страшное, что до этого никому нет дела. Приходили специалисты, брали анализы воды, работали тепловизором, а результат — ноль», — прокомментировал ситуацию директор цирка Виталий Доля.
По информации работников учреждения, на территории из-за утечки погибло уже несколько деревьев. Корни были подмыты горячей водой. Здесь планировали высадить новые саженцы, но коммунальная проблема может помешать этим планам. Есть версия, что горячая вода на этом участке разливается уже больше года. Омские блогеры также выдвигают предложение, что полыньи в створе бульвара Победы возникают как раз из-за этой утечки.