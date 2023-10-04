У омского цирка погибли деревья из-за бесхозной трубы с кипятком

По информации работников учреждения, на территории из-за утечки погибло уже несколько деревьев. Корни были подмыты горячей водой. Здесь планировали высадить новые саженцы, но коммунальная проблема может помешать этим планам. Есть версия, что горячая вода на этом участке разливается уже больше года. Омские блогеры также выдвигают предложение, что полыньи в створе бульвара Победы возникают как раз из-за этой утечки.