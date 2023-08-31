Никому не принадлежит. Под Омским цирком нашли опасную ржавую трубу с кипятком

Об опасной находке сообщили в пресс-службе Омского цирка. Известно, что труба расположена на территории административного корпуса. Кипяток в ней находится под давлением и в любой момент может протечь. Более того, труба повреждена коррозией и проникает в подвал цирка, а также в электрощитовую.