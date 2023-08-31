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Иллюстрация

Никому не принадлежит. Под Омским цирком нашли опасную ржавую трубу с кипятком

31 августа 2023, 09:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

В земле под Омским цирком нашли опасный источник кипятка

Аварийная труба была обнаружена во время проведения ремонта подземных коммуникаций постройки.

Об опасной находке сообщили в пресс-службе Омского цирка. Известно, что труба расположена на территории административного корпуса. Кипяток в ней находится под давлением и в любой момент может протечь. Более того, труба повреждена коррозией и проникает в подвал цирка, а также в электрощитовую.

Интересно, что ни одна из компетентных организаций аварийную трубу не признала. Так, ни в АО «Омск РТС», ни в «Тепловых сетях», ни в «Водоканале» о таких коммуникациях ничего не знают. Соответственно, и ремонтом заниматься некому.

«Давайте на минуту представим, что неизвестная подземная река с кипятком под давлением прорывается — где? На проспекте Маркса в час пик? На территории колледжа во время линейки? Под трамвайными путями во время движения полного трамвая? И феерический гейзер обдает кипящей водой и кусками асфальта — кого? Оставляем вопрос без ответа. И получить его не хотелось бы», — поделились опасениями в пресс-службе цирка.

Действительно, оставлять аварийную трубу без ремонта очень опасно. Но ни одна из организаций не намерена ее принимать, категорически отрицая причастность к ситуации. Что будет с этой трубой дальше, пока остается только гадать.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Она проведет проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства, по результатам которой будут приняты необходимые меры для устранения нарушений.

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#Омск#Омская область#Прорыв трубы#Цирк#Труба#Новости#Утечка#Трубопровод#Анастасия Баянова#Омский цирк
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