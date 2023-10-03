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Романин с июня занимал должность замминистра региональной безопасности Омской области

В Омске назначили нового заместителя мэра вместо Махини

3 октября 2023, 05:15
Фото: Пресс-центр администрации Омска
Романин с июня занимал должность замминистра региональной безопасности Омской области
Евгений Романин также возглавит департамент имущественных отношений администрации города.

Мэр Омска Сергей Шелест назначил своим заместителем Евгения Романина. Об этом градоначальник рассказал сегодня, 3 октября, в своем телеграм-канале. Романин также возглавит департамент имущественных отношений администрации Омска.

«Евгений Андреевич обладает должным образованием, богатым опытом работы и понимает всю меру возложенной на него ответственности. Пожелал новому члену команды мэрии успехов и напомнил, что его работа должна лежать исключительно в плоскости действующего законодательства Российской Федерации», — написал Сергей Шелест.

В пресс-службе мэрии отметили, что существенных кадровых перестановок в депимущества в связи с приходом нового руководителя не планируется.

Евгению Романину 41 год. Ранее трудился в муниципальной московской гостинице «Олимп», откуда ушел с должности заместителя генерального директора. С июня 2023 занимал должность замминистра региональной безопасности Омской области.

Бывший директор департамента Дмитрий Махиня ушел из администрации после того, как его избрали мэром Томска.

Стало известно, кто займет место Махини на посту директора омского депимущества
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#Работа#Омск#Департамент имущественных отношений#Градостроительство#Законодательство#Сергей Шелест#Архитектура#Евгений Игишев#Городская администрация
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