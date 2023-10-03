В Омске назначили нового заместителя мэра вместо Махини

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Мэр Омска Сергей Шелест назначил своим заместителем Евгения Романина. Об этом градоначальник рассказал сегодня, 3 октября, в своем телеграм-канале. Романин также возглавит департамент имущественных отношений администрации Омска.
«Евгений Андреевич обладает должным образованием, богатым опытом работы и понимает всю меру возложенной на него ответственности. Пожелал новому члену команды мэрии успехов и напомнил, что его работа должна лежать исключительно в плоскости действующего законодательства Российской Федерации», — написал Сергей Шелест.
В пресс-службе мэрии отметили, что существенных кадровых перестановок в депимущества в связи с приходом нового руководителя не планируется.
Евгению Романину 41 год. Ранее трудился в муниципальной московской гостинице «Олимп», откуда ушел с должности заместителя генерального директора. С июня 2023 занимал должность замминистра региональной безопасности Омской области.
Бывший директор департамента Дмитрий Махиня ушел из администрации после того, как его избрали мэром Томска.