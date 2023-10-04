Не смогла выбраться. Омские сотрудники МЧС спасли пенсионерку, упавшую в погреб

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Сообщение о том, что 84-летняя жительница села упала в погреб и не может выбраться, поступило в пожарно-спасательную службу. Так как без помощи спасателей было не обойтись, на место происшествия сразу выехали сотрудники МЧС.
Они проникли в погреб через узкий лаз и вытащили женщину из подвала с помощью спасательных веревок. После, спасатели оказали пострадавшей первую помощь и, дождавшись приезда скорой, передали бригаде медиков.
В спасательных работах приняли участие четыре человека личного состава МЧС России, сообщили в пресс-службе омского МЧС.
Напомним, что в конце лета сотрудники министерства спасли еще одну пенсионерку. Во время патрулирования Иртыша они заметили в воде плавающую женщину и подплыли на катере ближе. Она сказала, что нуждается в помощи и стала уходить под воду. Спасатели кинули ей круг, в это же время один из сотрудников спустился в воду к омичке. Общими усилиями женщина была спасена и доставлена на берег, где ее ожидали медицинские работники.