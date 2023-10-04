Не смогла выбраться. Омские сотрудники МЧС спасли пенсионерку, упавшую в погреб

Напомним, что в конце лета сотрудники министерства спасли еще одну пенсионерку. Во время патрулирования Иртыша они заметили в воде плавающую женщину и подплыли на катере ближе. Она сказала, что нуждается в помощи и стала уходить под воду. Спасатели кинули ей круг, в это же время один из сотрудников спустился в воду к омичке. Общими усилиями женщина была спасена и доставлена на берег, где ее ожидали медицинские работники.