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Не смогла выбраться. Омские сотрудники МЧС спасли пенсионерку, упавшую в погреб

4 октября 2023, 10:11
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области сотрудники МЧС спасли пенсионерку, упавшую в погреб

Несчастный случай произошел в деревне Урусово Саргатского района с 84-летней сельчанкой.

Сообщение о том, что 84-летняя жительница села упала в погреб и не может выбраться, поступило в пожарно-спасательную службу. Так как без помощи спасателей было не обойтись, на место происшествия сразу выехали сотрудники МЧС.

Они проникли в погреб через узкий лаз и вытащили женщину из подвала с помощью спасательных веревок. После, спасатели оказали пострадавшей первую помощь и, дождавшись приезда скорой, передали бригаде медиков.

В спасательных работах приняли участие четыре человека личного состава МЧС России, сообщили в пресс-службе омского МЧС.

Напомним, что в конце лета сотрудники министерства спасли еще одну пенсионерку. Во время патрулирования Иртыша они заметили в воде плавающую женщину и подплыли на катере ближе. Она сказала, что нуждается в помощи и стала уходить под воду. Спасатели кинули ей круг, в это же время один из сотрудников спустился в воду к омичке. Общими усилиями женщина была спасена и доставлена на берег, где ее ожидали медицинские работники.

Фото: МЧС Омск
История спасения. В Омске сотрудники МЧС достали из воды тонущую женщину
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#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#Пенсионер#Пенсионерка#Новости#Спасатели#Спасение#Спасение человека#Анастасия Баянова
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