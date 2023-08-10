История спасения. В Омске сотрудники МЧС достали из воды тонущую женщину

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Произошло это вчера, 9 августа. Во время патрулирования Иртыша сотрудники заметили в воде плавающую женщину и подплыли на катере ближе.
«Когда наше судно поравнялось с ней, я спросила, все ли в порядке, и не нужна ли ей помощь. Она смогла лишь ответить, что нуждается в помощи и начала уходить под воду», — рассказала государственный инспектор по маломерным судам Алена Тахятулина.
Тонущей омичке кинули спасательный круг, в это же время сотрудник МЧС надел спасательный жилет и спустился в воду. Передвигаясь вдоль борта, он добрался до женщины. Управляющий катером развернул судно так, чтобы спасатель и потерпевшая смогли оказаться у кормы и забраться на него.
«Общими усилиями женщина была спасена и доставлена на берег, где ее ожидали медицинские работники. По их словам, женщина от госпитализации отказалась», — добавила Алена.