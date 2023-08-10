Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Иллюстрация

История спасения. В Омске сотрудники МЧС достали из воды тонущую женщину

10 августа 2023, 12:00
Фото: 1MI
Иллюстрация

Сторудники МЧС спасли тонущую женщину во время рейда по Иртышу

Во время профилактического рейда инспекторы МЧС по счастливой случайности оказались рядом с 80-летней омичкой.

Произошло это вчера, 9 августа. Во время патрулирования Иртыша сотрудники заметили в воде плавающую женщину и подплыли на катере ближе.

«Когда наше судно поравнялось с ней, я спросила, все ли в порядке, и не нужна ли ей помощь. Она смогла лишь ответить, что нуждается в помощи и начала уходить под воду», — рассказала государственный инспектор по маломерным судам Алена Тахятулина.

Тонущей омичке кинули спасательный круг, в это же время сотрудник МЧС надел спасательный жилет и спустился в воду. Передвигаясь вдоль борта, он добрался до женщины. Управляющий катером развернул судно так, чтобы спасатель и потерпевшая смогли оказаться у кормы и забраться на него.

«Общими усилиями женщина была спасена и доставлена на берег, где ее ожидали медицинские работники. По их словам, женщина от госпитализации отказалась», — добавила Алена.
Фото: МЧС Омск
Нельзя допустить гибели. Сотрудники МЧС будут следить за купающимися в жару омичами
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск
Подпишитесь
«Тухлятина с примесью газа». Омичи массово пожаловались на вонь в режим НМУ
Сегодня, 02:42
Фирма миллиардера Капустина расставляет по Омску торговые автоматы с мороженым
Сегодня, 05:00
Спустя три года в Октябрьском округе Омска снесут самострои на 1-й Шинной
Сегодня, 07:16
После визита мэра и силовиков на месте обвала парковки в Омске появился экскаватор
Сегодня, 10:54
Топ арбитража. Дольщики «Алмазинвеста» и земля, налоги «Мостовика» и миллионер Плетюк
Сегодня, 04:56
В Омске партия «Новые люди» и парк «Вокруг света» начали «Эко-праздники»
Сегодня, 10:35