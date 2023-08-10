История спасения. В Омске сотрудники МЧС достали из воды тонущую женщину

Тонущей омичке кинули спасательный круг, в это же время сотрудник МЧС надел спасательный жилет и спустился в воду. Передвигаясь вдоль борта, он добрался до женщины. Управляющий катером развернул судно так, чтобы спасатель и потерпевшая смогли оказаться у кормы и забраться на него.