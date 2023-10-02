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Женщина скончалась мгновенно

В Омске рано утром под окнами многоэтажки нашли тело 68-летней женщины с травмами

2 октября 2023, 11:16
Фото: 1MI
Женщина скончалась мгновенно

В Омске 65-летняя женщина погибла, выпав из окна на 8 этаже

По предварительному заключению экспертов, омичка скончалась от травм, полученных при падении с высоты.

Страшная находка утром в субботу, 30 сентября, шокировала жителей многоэтажки по улице Крупской, 9/1. Там прямо под окнами они наткнулись на бездыханное тело женщины с травмами.

«Тело было обнаружено около 07:40. По предварительному заключению экспертов, женщина скончалась от травм, которые получены при падении с большой высоты», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Личность погибшей установили сразу же, — ей оказалась жительница этого же дома, которая жила на 8 этаже. Предположительно, из окна своей квартиры женщина и выпала.

Сейчас тело погибшей находится в морге для установления точной причины смерти.

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