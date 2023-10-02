В Омске рано утром под окнами многоэтажки нашли тело 68-летней женщины с травмами

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Страшная находка утром в субботу, 30 сентября, шокировала жителей многоэтажки по улице Крупской, 9/1. Там прямо под окнами они наткнулись на бездыханное тело женщины с травмами.
«Тело было обнаружено около 07:40. По предварительному заключению экспертов, женщина скончалась от травм, которые получены при падении с большой высоты», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Личность погибшей установили сразу же, — ей оказалась жительница этого же дома, которая жила на 8 этаже. Предположительно, из окна своей квартиры женщина и выпала.
Сейчас тело погибшей находится в морге для установления точной причины смерти.