«Сестра погибла на глазах». Стали известны подробности жесткого ДТП с бензовозом

Между тем стала известная предварительная причина этой аварии: по словам нашего собеседника, 22-летний водитель иномарки отправил автомобиль в занос и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с бензовозом. При этом сам виновник ДТП в аварии не пострадал.