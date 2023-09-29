«Сестра погибла на глазах». Стали известны подробности жесткого ДТП с бензовозом

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП на улице 22-го Декабря, где погибла 21-летняя девушка, а еще три человека попали в больницу.
«Той ночью в Chevrolet Lacetti ехали две родные сестры, 17 и 21 лет. После столкновения от полученных травм старшая погибла на месте, а младшую с травмами доставили в больницу», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Между тем стала известная предварительная причина этой аварии: по словам нашего собеседника, 22-летний водитель иномарки отправил автомобиль в занос и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с бензовозом. При этом сам виновник ДТП в аварии не пострадал.