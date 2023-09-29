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Молодая девушка погибла от травм на месте

«Сестра погибла на глазах». Стали известны подробности жесткого ДТП с бензовозом

29 сентября 2023, 08:15
Фото: 1MI
Молодая девушка погибла от травм на месте

В страшном ДТП с бензовозом на глазах у омички погибла старшая сестра

Эта авария закончилась смертью 21-летней девушки и различными травмами еще у трех человек.

Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП на улице 22-го Декабря, где погибла 21-летняя девушка, а еще три человека попали в больницу.

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«Той ночью в Chevrolet Lacetti ехали две родные сестры, 17 и 21 лет. После столкновения от полученных травм старшая погибла на месте, а младшую с травмами доставили в больницу», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Между тем стала известная предварительная причина этой аварии: по словам нашего собеседника, 22-летний водитель иномарки отправил автомобиль в занос и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с бензовозом. При этом сам виновник ДТП в аварии не пострадал.

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