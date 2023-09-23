Сидела на окне. Подробности гибели омской пенсионерки на улице 10 лет Октября

Posted Вчера, 21:51
Published Вчера, 21:51
Modified Вчера, 21:51
Updated Вчера, 21:51
Городу55 стали известны подробности трагедии в доме по улице 10 лет Октября, 138, где погибла пожилая женщина.
«Предварительно, у дома очевидцами было обнаружено тело пенсионерки со смертельными травмами, полученными при падении с высоты», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие по вызову медиков силовики провели первоначальную проверку и нашли свидетелей, которые видели как погибшая сидела на подоконнике. А вот, что было дальше пока неизвестно.
В СКР по Омской области Городу55 сообщили, что по факту этой смерти проводится проверка.