Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 21:51

Published Вчера, 21:51

Modified Вчера, 21:51

Updated Вчера, 21:51

По факту этой гибели проводится проверка

Сидела на окне. Подробности гибели омской пенсионерки на улице 10 лет Октября

22 сентября 2023, 21:51
Фото: 1MI
По факту этой гибели проводится проверка
Сейчас силовики выясняют все подробности и нюансы трагедии, которая взбудоражила город.

Городу55 стали известны подробности трагедии в доме по улице 10 лет Октября, 138, где погибла пожилая женщина.

«Предварительно, у дома очевидцами было обнаружено тело пенсионерки со смертельными травмами, полученными при падении с высоты», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывшие по вызову медиков силовики провели первоначальную проверку и нашли свидетелей, которые видели как погибшая сидела на подоконнике. А вот, что было дальше пока неизвестно.

В СКР по Омской области Городу55 сообщили, что по факту этой смерти проводится проверка.

В Омске на улице 10 лет Октября пенсионерка выпала из окна 5 этажа
Узнать подробнее
Читайте также:
В Омской области рядом с железной дорогой нашли труп неизвестного мужчиныПожилой омич покинул свою квартиру по проводам и попал в больницуФорвард омского «Авангарда» Буше о травме от Грачева: «Я сам налетел ртом на клюшку»
Читайте также:
В Омской области рядом с железной дорогой нашли труп неизвестного мужчиныПожилой омич покинул свою квартиру по проводам и попал в больницуФорвард омского «Авангарда» Буше о травме от Грачева: «Я сам налетел ртом на клюшку»
#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Новости#Василий Попов
Подпишитесь
«Дорогу осилит идущий». Хоценко выступил с речью после вступления в должность
Вчера, 09:55
Серышев поздравил Хоценко со вступлением в должность губернатора Омской области
Вчера, 09:42
Митрополит Владимир подарил Хоценко икону в честь вступления в должность губернатора
Вчера, 10:23
Место Мизулиной в Совете Федерации официально занял Иван Евстифеев
Вчера, 11:14
Брал деньги с матерей. Омского полицейского поймали на махинациях с маткапиталом
Вчера, 06:00
В Омске закупили 7,5 тысяч доз «Спутника». Прививку получат пациенты из группы риска
Вчера, 07:22