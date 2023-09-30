Купил машину на Авито. Омский СК забрал уголовное дело о сбитом 9-летнем ребенке

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Как стало известно Городу55, СКР по Омской области забрал из полиции уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который сбил 9-летнего мальчика во дворе дома и сбежал с места ДТП.
Напомним, все произошло 19 сентября около 17 часов у дома на улице Бульвар Архитекторов. Предварительно, подросток за рулем ВАЗ-2107 сбил ребенка, который неожиданно выбежал под колеса автомобиля. После случившегося виновник бросил автомобиль на улице Взлетной, снял государственные номера и сбежал, однако позже был найден и задержан.
«По предварительной информации, подросток купил автомобиль по объявлению на Авито. Сам наезд попал на камеру видеонаблюдения, и эта видеозапись и помогла вычислить виновника ДТП», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
Дело в том, что свидетелем ДТП стал приятель подозреваемого, который попал на видео. После наезда этот юноша забежал в подъезд, по записи его вычислили, нашли и допросили и он рассказал, кто в тот день был за рулем «семерки», и где его найти.