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Следователи продолжают собирать доказательства

Купил машину на Авито. Омский СК забрал уголовное дело о сбитом 9-летнем ребенке

30 сентября 2023, 13:04
Фото: 1MI
Следователи продолжают собирать доказательства

Уголовное дело о сбитом 9-летнем мальчике в омском дворе забрали из полиции

Подозреваемым в этом наезде стал 16-летний подросток, который сразу после ДТП бросил машину и сбежал.

Как стало известно Городу55, СКР по Омской области забрал из полиции уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который сбил 9-летнего мальчика во дворе дома и сбежал с места ДТП.

Напомним, все произошло 19 сентября около 17 часов у дома на улице Бульвар Архитекторов. Предварительно, подросток за рулем ВАЗ-2107 сбил ребенка, который неожиданно выбежал под колеса автомобиля. После случившегося виновник бросил автомобиль на улице Взлетной, снял государственные номера и сбежал, однако позже был найден и задержан.

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«По предварительной информации, подросток купил автомобиль по объявлению на Авито. Сам наезд попал на камеру видеонаблюдения, и эта видеозапись и помогла вычислить виновника ДТП», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.

Дело в том, что свидетелем ДТП стал приятель подозреваемого, который попал на видео. После наезда этот юноша забежал в подъезд, по записи его вычислили, нашли и допросили и он рассказал, кто в тот день был за рулем «семерки», и где его найти.

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