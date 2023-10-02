В Омске покажут чеченский фильм из программы Берлинале

В октябре в российских городах начнут показывать фильм, снятый на Северном Кавказе. Речь идет о картине Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу», которую впервые показали в феврале на 73-м Берлинском кинофестивале. Первый показ на территории России пройдет сегодня, 2 октября, в московском кинотеатре «Иллюзион», а на 5 октября запланирована премьера в Омске.