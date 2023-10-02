В Омске покажут чеченский фильм из программы Берлинале

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В октябре в российских городах начнут показывать фильм, снятый на Северном Кавказе. Речь идет о картине Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу», которую впервые показали в феврале на 73-м Берлинском кинофестивале. Первый показ на территории России пройдет сегодня, 2 октября, в московском кинотеатре «Иллюзион», а на 5 октября запланирована премьера в Омске.
На сайте кинокомпании «Пионер» сообщается, что фильм покажут в кинотеатре «Слава», а 12 октября он выйдет во всероссийский прокат.
«Клетка ищет птицу» — единственный российский фильм, участвовавший в программе 73-го Берлинале. Критики отмечают, что это первая картина, герои которой говорят исключительно на чеченском языке. Она уже удостоена наград фестиваля «Дух огня» в трех номинациях.