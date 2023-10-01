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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

иллюстрация

Самолет, который летел из Сочи в Омск, могут поднять в воздух с наступлением холодов

1 октября 2023, 05:36
Фото: 1MI
иллюстрация
Лайнер смогут разогнать по подмерзшему полю.

Самолет, который экстренно сел в поле Убинского района, могут поднять в воздух по подмерзшему грунту после выравнивания поля. О таком варианте эвакуации лайнера ТАСС сообщил глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк.

Для этого необходимо договориться с сельхозтоваропроизводителем, чтобы он не пахал взлетно-посадочную полосу. Когда поле застынет, его могут выровнять грейдером. Длина — 4,5 километра. Взлететь возможно, заключил Конюк.

Рассматриваются и другие варианты. Например, разбор самолета: снять все детали и двигатель. Еще одна версия — перевезти борт на тралах, это полуприцепы для грузов. К месту нахождения лайнера уже привезли конструкция для ограждения.

«Они его подняли, сейчас он стоит на шпалах. Его планируют вывесить и посмотреть, складываются ли шасси», — пояснил глава Убинского района. Самолет останется на месте еще в течение двух месяцев.

Напомним, борт «Уральских авиалиний» 12 сентября летел из Сочи в Омск. После отказа гидравлики пилоты приняли решение совершить посадку в поле Новосибирской области. Обошлось без пострадавших. Расследование дела продолжается.

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#Происшествия#Сочи#Самолет#Омск#Новости#Новосибирская область
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