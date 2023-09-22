В «Уральских авиалиниях» рассказали о состоянии самолета рейса Сочи-Омск

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали, в каком состоянии находится самолет, летевший из Сочи в Омск. У воздушного судна нет серьезных повреждений, оценили предварительно технические специалисты. Скорее всего, его будут дальше использовать.
«В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем», — сообщили в пресс-службе организации.
Механикам предстоит поэтапно менять элементы вентилятора двигателя. Сначала пройдет оценка силовых элементов лайнера — узлы крепления шасси, замена элементов двигателя. Проверку организуют прямо в поле Новосибирской области, где экстренно посадили самолет. Для этого авиакомпания отправила из Екатеринбурга необходимую аппаратуру.
Напомним, что самолет экстренно посадили в поле 12 сентября. Никто не пострадал. По предварительным данным, на судне возникли проблемы с гидравликой, из-за чего пилоты решили лететь в аэропорт Толмачево.