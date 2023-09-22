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В «Уральских авиалиниях» рассказали о состоянии самолета рейса Сочи-Омск

В «Уральских авиалиниях» рассказали о состоянии самолета рейса Сочи-Омск

22 сентября 2023, 04:31
Фото: телеграм-канал авиакомпании «Уральские авиалинии»
Предполагается, что воздушное судно будут дальше эксплуатировать.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали, в каком состоянии находится самолет, летевший из Сочи в Омск. У воздушного судна нет серьезных повреждений, оценили предварительно технические специалисты. Скорее всего, его будут дальше использовать.

«В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем», — сообщили в пресс-службе организации.

Механикам предстоит поэтапно менять элементы вентилятора двигателя. Сначала пройдет оценка силовых элементов лайнера — узлы крепления шасси, замена элементов двигателя. Проверку организуют прямо в поле Новосибирской области, где экстренно посадили самолет. Для этого авиакомпания отправила из Екатеринбурга необходимую аппаратуру.

Напомним, что самолет экстренно посадили в поле 12 сентября. Никто не пострадал. По предварительным данным, на судне возникли проблемы с гидравликой, из-за чего пилоты решили лететь в аэропорт Толмачево.

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#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Новосибирская область#Экстренная посадка#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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