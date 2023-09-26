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Самолет, летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился из-за ошибки пилотов

Не рассчитали. Самолет Сочи-Омск приземлился в Новосибирске из-за ошибки пилотов

26 сентября 2023, 12:47
Фото: Правительство Омской области

Самолет, летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился из-за ошибки пилотов

Такая информация находится в предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков.

О причине быстрого расхода топлива со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил Mash. После прослушивания записи общения пилотов во время экстренной ситуации выяснилось, что они не обратили внимание на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Именно это стало причиной быстрого расхода топлива.

При заходе на посадку в Омске во время захода на посадку у лайнера отказала «зеленая» гидросистема. После этого пилоты приняли решение уйти на второй круг и при манёвре перевели кран уборки либо выпуска шасси в положение «уборка». Однако по факту они остались выпущены.

Информация об этом отображалась на табло, но пилоты этого не заметили — они ориентировались на положение крана и рассчитывали расход топлива без учёта дополнительной нагрузки. После — взяли курс на запасной аэродром Новосибирска, но не долетели и, как известно, приземлились в поле.

Летевшие в Омск самолеты пришлось из-за тумана посадить в Новосибирске
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#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Чрезвычайная ситуация#Вынужденная посадка#Новосибирская область#Пилот#Переговоры#Экстренная посадка#Анастасия Баянова#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Аварийная посадка#Черный ящик
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