Не рассчитали. Самолет Сочи-Омск приземлился в Новосибирске из-за ошибки пилотов

О причине быстрого расхода топлива со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил Mash. После прослушивания записи общения пилотов во время экстренной ситуации выяснилось, что они не обратили внимание на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Именно это стало причиной быстрого расхода топлива.