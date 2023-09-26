Не рассчитали. Самолет Сочи-Омск приземлился в Новосибирске из-за ошибки пилотов

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
О причине быстрого расхода топлива со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил Mash. После прослушивания записи общения пилотов во время экстренной ситуации выяснилось, что они не обратили внимание на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси. Именно это стало причиной быстрого расхода топлива.
При заходе на посадку в Омске во время захода на посадку у лайнера отказала «зеленая» гидросистема. После этого пилоты приняли решение уйти на второй круг и при манёвре перевели кран уборки либо выпуска шасси в положение «уборка». Однако по факту они остались выпущены.
Информация об этом отображалась на табло, но пилоты этого не заметили — они ориентировались на положение крана и рассчитывали расход топлива без учёта дополнительной нагрузки. После — взяли курс на запасной аэродром Новосибирска, но не долетели и, как известно, приземлились в поле.