Самолет рейса Сочи-Омск частично разобрали в поле Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:35
В «Уральских авиалиниях» сообщили о том, что самолет, который экстренно посадили в Новосибирской области, частично разобрали. Воздушное судно до сих пор находится в поле.
С него сняли речевой и параметрический самописцы. Надувные трапы отправили в Екатеринбург. Их осматривают в авиационном техническом центре. После их обслуживания их поставят обратно на борт.
«Для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили самолет», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.
На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании. Они будут находиться в поле, пока не законсервируют самолет. Еще два специалиста проведут дополнительные диагностические работы.
Ранее Город55 писал о том, в каком состоянии в данное время находится воздушное судно.