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Самолет рейса Сочи-Омск частично разобрали в поле Новосибирской области

Самолет рейса Сочи-Омск частично разобрали в поле Новосибирской области

22 сентября 2023, 05:32
Фото: пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии»
На месте работают несколько специалистов.

В «Уральских авиалиниях» сообщили о том, что самолет, который экстренно посадили в Новосибирской области, частично разобрали. Воздушное судно до сих пор находится в поле.

С него сняли речевой и параметрический самописцы. Надувные трапы отправили в Екатеринбург. Их осматривают в авиационном техническом центре. После их обслуживания их поставят обратно на борт.

«Для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили самолет», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании. Они будут находиться в поле, пока не законсервируют самолет. Еще два специалиста проведут дополнительные диагностические работы.

Ранее Город55 писал о том, в каком состоянии в данное время находится воздушное судно.

В «Уральских авиалиниях» рассказали о состоянии самолета рейса Сочи-Омск
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#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Экстренная посадка#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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