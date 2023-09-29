Виталий Хоценко побывал в гостях у ветерана СВО из Нижнеомского района

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
После тяжелого ранения Александр Федюнин не смог продолжить военную службу и вернулся в село Глухониколаевку, где трудится бригадиром в КФХ — там, но работал до ухода на спецоперацию.
Семья Федюниных встретила губернатора в полном составе. Александр и Екатерина растят троих детей — сына и двух дочерей. Хозяйство помогает ремонтировать семье дом, а многодетное семейство пока гостит у родителей.
«В Нижнеомском районе навестил семью участника СВО Александра Алексеевича Федюнина. Сейчас Александр восстанавливается дома после тяжелого ранения.
На передовой главное — чувствовать поддержку близких. У Федюниных замечательная семья, где воспитываются трое деток — Алексей, Софья и Алена. Дети отцом гордятся. И мы всегда поддержим!» -рассказал Виталий Хоценко.