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Виталий Хоценко побывал в гостях у ветерана СВО из Нижнеомского района

Виталий Хоценко побывал в гостях у ветерана СВО из Нижнеомского района

29 сентября 2023, 09:09
Фото: Правительство Омской области
Губернатор рассказал о встрече с семьей ветерана Александра Федюнина в своем телеграм-канале.

После тяжелого ранения Александр Федюнин не смог продолжить военную службу и вернулся в село Глухониколаевку, где трудится бригадиром в КФХ — там, но работал до ухода на спецоперацию.

Семья Федюниных встретила губернатора в полном составе. Александр и Екатерина растят троих детей — сына и двух дочерей. Хозяйство помогает ремонтировать семье дом, а многодетное семейство пока гостит у родителей.

«В Нижнеомском районе навестил семью участника СВО Александра Алексеевича Федюнина. Сейчас Александр восстанавливается дома после тяжелого ранения.
На передовой главное — чувствовать поддержку близких. У Федюниных замечательная семья, где воспитываются трое деток — Алексей, Софья и Алена. Дети отцом гордятся. И мы всегда поддержим!» -рассказал Виталий Хоценко.
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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Сво#Поддержка ветеранов сво#Боец СВО#Участник СВО#Помощь участникам СВО#Анастасия Баянова
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